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Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ

Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ - 10.06.2024, ПРАЙМ

Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не понимает негативного отношения некоторых людей к немецкой правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T05:32+0300

2024-06-10T05:32+0300

2024-06-10T05:32+0300

германия

сша

адг

илон маск

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не понимает негативного отношения некоторых людей к немецкой правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - задался вопросом предприниматель в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.Согласно проведенному институтом Infratest Dimap опросу, вышеупомянутая партия занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР.

германия

сша

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германия, сша, адг, илон маск