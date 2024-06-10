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Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ
Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не понимает негативного отношения некоторых людей к немецкой правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T05:32+0300
2024-06-10T05:32+0300
2024-06-10T05:32+0300
германия
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адг
илон маск
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не понимает негативного отношения некоторых людей к немецкой правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - задался вопросом предприниматель в социальной сети Х. Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.Согласно проведенному институтом Infratest Dimap опросу, вышеупомянутая партия занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР.
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германия, сша, адг, илон маск
ГЕРМАНИЯ, США, АдГ, Илон Маск
Маск заявил, что не понимает, почему некоторые плохо отзываются о АдГ
Маск заявил, что не понимает, почему АдГ называют крайне правой партией
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не понимает негативного отношения некоторых людей к немецкой правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"Почему такая негативная реакция от некоторых на АдГ? Постоянно говорят "крайне правая", но политические принципы АдГ, о которых я читал, не кажутся мне экстремистскими", - задался вопросом предприниматель в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.
Согласно проведенному институтом Infratest Dimap опросу, вышеупомянутая партия занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР.