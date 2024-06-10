https://1prime.ru/20240610/mesko-849038349.html

Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины

Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины - 10.06.2024, ПРАЙМ

Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины

Польский оружейный завод Mesko, на котором утром 10 июня прогремел взрыв, производил оружие для украинской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T15:52+0300

2024-06-10T15:52+0300

2024-06-10T15:52+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польский оружейный завод Mesko, на котором утром 10 июня прогремел взрыв, производил оружие для украинской армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сайта производственного комплекса.Сильный взрыв прогремел ранним утром на заводском центре ракетного топлива. Известно об одном погибшем. Это уже третий эксцесс на заводе за последние два года. Однако прежде следственная комиссия опровергала версии о намеренном взрыве. В 2022 году завод обязался продать сотни ПЗРК Piorun для поставки Украине. Через год запустил совместное с Украиной производство 125-мм танковых боеприпасов. Польша стала самым крупным поставщиком танков Т-72 на Украину. Варшава передала Киеву и 14 танков Leopard 2A4, истребители МиГ-29, более десятка вертолетов Ми-24, свыше двух сотен БМП и реактивные системы залпового огня "Град". В конце мая стало известно, что Варшава не ограничивает применение Киевом переданных ему польских вооружений по территории России.

https://1prime.ru/20240610/udar-849031274.html

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польша, украина, всу, поставки вооружения, передача вооружения, сво