https://1prime.ru/20240610/migratsiya-849037827.html

Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки

Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки - 10.06.2024, ПРАЙМ

Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки

Счетная палата РФ не поддерживает законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщается в официальном отзыве, который размещен в думской электронной... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T15:39+0300

2024-06-10T15:39+0300

2024-06-10T15:48+0300

счетная палата

госдума

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддерживает законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщается в официальном отзыве, который размещен в думской электронной базе. Соответствующий документ внесли в Государственную Думу в апреле. Проект предлагал ввести в России новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Так, мигранты, попавшие под действие режима, не могли бы менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Кроме того, пребывание иностранных граждан на территории России предлагалось сократить до 90 суток."Законопроект не поддерживается", - сказано в документе.Накануне комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, а также рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

https://1prime.ru/20240527/migratsiya-848573131.html

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счетная палата, госдума