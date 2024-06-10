Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/migratsiya-849037827.html
Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки
Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки - 10.06.2024, ПРАЙМ
Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки
Счетная палата РФ не поддерживает законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщается в официальном отзыве, который размещен в думской электронной... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:39+0300
2024-06-10T15:48+0300
счетная палата
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/76/841507612_0:257:3073:1985_1920x0_80_0_0_f8af3d3d8592d39e1829c363d8c2b5b0.jpg
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддерживает законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщается в официальном отзыве, который размещен в думской электронной базе. Соответствующий документ внесли в Государственную Думу в апреле. Проект предлагал ввести в России новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Так, мигранты, попавшие под действие режима, не могли бы менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Кроме того, пребывание иностранных граждан на территории России предлагалось сократить до 90 суток."Законопроект не поддерживается", - сказано в документе.Накануне комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, а также рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
https://1prime.ru/20240527/migratsiya-848573131.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/76/841507612_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_094109773055e07ead13ca70e2e278a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
счетная палата, госдума
Счетная палата, Госдума
15:39 10.06.2024 (обновлено: 15:48 10.06.2024)
 
Счетная палата не поддержала проект о введении режима миграционной высылки

Счетная палата России не поддерживает проект о введении режима миграционной высылки

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Счетная палата РФ не поддерживает законопроект о введении режима миграционной высылки, сообщается в официальном отзыве, который размещен в думской электронной базе.
Соответствующий документ внесли в Государственную Думу в апреле. Проект предлагал ввести в России новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Так, мигранты, попавшие под действие режима, не могли бы менять место жительства или пребывания в стране без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
Кроме того, пребывание иностранных граждан на территории России предлагалось сократить до 90 суток.
"Законопроект не поддерживается", - сказано в документе.
Накануне комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект, а также рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.
Ситуация у миграционного центра в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан по-новому настроят трудовую миграцию
27 мая, 17:37
 
Счетная палатаГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала