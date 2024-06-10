https://1prime.ru/20240610/minoborony-849045789.html
Министр обороны РФ даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами
Министр обороны РФ даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами - 10.06.2024, ПРАЙМ
Министр обороны РФ даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами
Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T19:58+0300
2024-06-10T19:58+0300
2024-06-10T19:58+0300
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Отмечалось, что состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе. В военном ведомстве РФ сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
https://1prime.ru/20240531/belousov-848697692.html
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россия, андрей белоусов
Экономика, РОССИЯ, Андрей Белоусов
Министр обороны РФ даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами
Министр обороны РФ Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с военкорами
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов даст ряд поручений по итогам встречи с освещающими спецоперацию военными корреспондентами.
Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Отмечалось, что состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе.
В военном ведомстве РФ сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов назвал деструктивной деятельность США в зоне ответственности ОДКБ
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.