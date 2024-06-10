https://1prime.ru/20240610/minpromtorg-849024062.html

В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ

В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ

Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:15+0300

2024-06-10T11:15+0300

2024-06-10T11:15+0300

торговый центр

россия

минпромторг

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади приходят новые бренды, заявил РИА Новости на ПМЭФ статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов. "Государственные меры поддержки не оказываются просто так. Без серьезных причин никто, конечно, не будет. Конечно, некоторое время назад был момент, когда в торговых центрах доля пустых площадей достигала 20% и более, но он уже позади. Сейчас доля свободных площадей в российских ТЦ - от 5% до 8%. На освободившиеся от ушедших западных брендов площади пришли и продолжают приходить либо российские производители, либо компании из дружественных стран. Поэтому особого смысла помогать торговым центрам сегодня нет", - сказал он. Евтухов также отметил, что этот сегмент торговли в настоящий момент растет и без вмешательства регулятора в лице государства. При этом субсидии, по его словам, надо представлять точечно, а "не раздавать деньги направо и налево". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240608/minpromtorg-848992820.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торговый центр, россия, минпромторг