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В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ
Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:15+0300
2024-06-10T11:15+0300
торговый центр
россия
минпромторг
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади приходят новые бренды, заявил РИА Новости на ПМЭФ статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов. "Государственные меры поддержки не оказываются просто так. Без серьезных причин никто, конечно, не будет. Конечно, некоторое время назад был момент, когда в торговых центрах доля пустых площадей достигала 20% и более, но он уже позади. Сейчас доля свободных площадей в российских ТЦ - от 5% до 8%. На освободившиеся от ушедших западных брендов площади пришли и продолжают приходить либо российские производители, либо компании из дружественных стран. Поэтому особого смысла помогать торговым центрам сегодня нет", - сказал он. Евтухов также отметил, что этот сегмент торговли в настоящий момент растет и без вмешательства регулятора в лице государства. При этом субсидии, по его словам, надо представлять точечно, а "не раздавать деньги направо и налево". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
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торговый центр, россия, минпромторг
торговый центр, РОССИЯ, Минпромторг
11:15 10.06.2024
 
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ

Евтухов: Минпромторг не видит необходимости в дополнительной поддержке торговых центров РФ

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТЦ
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади приходят новые бренды, заявил РИА Новости на ПМЭФ статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов.
"Государственные меры поддержки не оказываются просто так. Без серьезных причин никто, конечно, не будет. Конечно, некоторое время назад был момент, когда в торговых центрах доля пустых площадей достигала 20% и более, но он уже позади. Сейчас доля свободных площадей в российских ТЦ - от 5% до 8%. На освободившиеся от ушедших западных брендов площади пришли и продолжают приходить либо российские производители, либо компании из дружественных стран. Поэтому особого смысла помогать торговым центрам сегодня нет", - сказал он.
Евтухов также отметил, что этот сегмент торговли в настоящий момент растет и без вмешательства регулятора в лице государства. При этом субсидии, по его словам, надо представлять точечно, а "не раздавать деньги направо и налево".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
Алексей Мордашов - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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торговый центрРОССИЯМинпромторг
 
 
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