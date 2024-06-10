https://1prime.ru/20240610/minpromtorg-849024062.html
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ
Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:15+0300
2024-06-10T11:15+0300
2024-06-10T11:15+0300
торговый центр
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/80/841158000_0:34:3074:1763_1920x0_80_0_0_abf7d620eadd794f74f26d28a504d4b7.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади приходят новые бренды, заявил РИА Новости на ПМЭФ статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов. "Государственные меры поддержки не оказываются просто так. Без серьезных причин никто, конечно, не будет. Конечно, некоторое время назад был момент, когда в торговых центрах доля пустых площадей достигала 20% и более, но он уже позади. Сейчас доля свободных площадей в российских ТЦ - от 5% до 8%. На освободившиеся от ушедших западных брендов площади пришли и продолжают приходить либо российские производители, либо компании из дружественных стран. Поэтому особого смысла помогать торговым центрам сегодня нет", - сказал он. Евтухов также отметил, что этот сегмент торговли в настоящий момент растет и без вмешательства регулятора в лице государства. При этом субсидии, по его словам, надо представлять точечно, а "не раздавать деньги направо и налево". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240608/minpromtorg-848992820.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/80/841158000_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4c28859105fb4d16c4931893374fd2c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торговый центр, россия, минпромторг
торговый центр, РОССИЯ, Минпромторг
В Минпромторге не увидели необходимости в допподдержеке ТЦ
Евтухов: Минпромторг не видит необходимости в дополнительной поддержке торговых центров РФ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России не видит необходимости для введения дополнительных мер поддержки в отношении торговых центров (ТЦ) в стране, на временно пустовавшие площади приходят новые бренды, заявил РИА Новости на ПМЭФ статс-секретарь - замглавы министерства Виктор Евтухов.
"Государственные меры поддержки не оказываются просто так. Без серьезных причин никто, конечно, не будет. Конечно, некоторое время назад был момент, когда в торговых центрах доля пустых площадей достигала 20% и более, но он уже позади. Сейчас доля свободных площадей в российских ТЦ - от 5% до 8%. На освободившиеся от ушедших западных брендов площади пришли и продолжают приходить либо российские производители, либо компании из дружественных стран. Поэтому особого смысла помогать торговым центрам сегодня нет", - сказал он.
Евтухов также отметил, что этот сегмент торговли в настоящий момент растет и без вмешательства регулятора в лице государства. При этом субсидии, по его словам, надо представлять точечно, а "не раздавать деньги направо и налево".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
Минпромторг оценил заявление Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов