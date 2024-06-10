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Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать

Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать - 10.06.2024, ПРАЙМ

Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать

Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, передает чешское издание iDNES. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:18+0300

2024-06-10T16:18+0300

2024-06-10T16:28+0300

политика

россия

запад

карибский кризис

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, передает чешское издание iDNES."На следующей неделе Россия отправит в Карибское море военные корабли и атомные подлодки. Они дойдут до Кубы", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАмериканские наблюдатели предполагают, что Россия таким образом пытается заставить США отказаться от помощи Украине, возродив призрак Кубинского ракетного кризиса.Российские СМИ сообщили, что на борту российского корабля "Адмирал Горшков" могут находиться гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные нести ядерные боеголовки. В то же время, Американский институт изучения войны предлагает, что Кремль решил объявить об отправке кораблей на Кубу, чтобы вызвать страх на Западе после угрозы Путина передать наступательное оружие третьим странам, враждующим с Западом.Американское руководство считает, что учения российского флота на Кубе являются частью российского ответа на помощь США Киеву. Президент Владимир Путин хочет продемонстрировать мощь российского флота.Тем не менее, все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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