Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240610/more-849039009.html
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать - 10.06.2024, ПРАЙМ
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать
Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, передает чешское издание iDNES. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:18+0300
2024-06-10T16:28+0300
политика
россия
запад
карибский кризис
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848914836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da349ddb73f2272b69442c6324ec4e76.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, передает чешское издание iDNES."На следующей неделе Россия отправит в Карибское море военные корабли и атомные подлодки. Они дойдут до Кубы", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАмериканские наблюдатели предполагают, что Россия таким образом пытается заставить США отказаться от помощи Украине, возродив призрак Кубинского ракетного кризиса.Российские СМИ сообщили, что на борту российского корабля "Адмирал Горшков" могут находиться гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные нести ядерные боеголовки. В то же время, Американский институт изучения войны предлагает, что Кремль решил объявить об отправке кораблей на Кубу, чтобы вызвать страх на Западе после угрозы Путина передать наступательное оружие третьим странам, враждующим с Западом.Американское руководство считает, что учения российского флота на Кубе являются частью российского ответа на помощь США Киеву. Президент Владимир Путин хочет продемонстрировать мощь российского флота.Тем не менее, все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240610/atom-849022788.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848914836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2792172f8b32edd711a616b71ab7f11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, карибский кризис
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Карибский кризис
16:18 10.06.2024 (обновлено: 16:28 10.06.2024)
 
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать

DNES: в Вашингтоне обвинили Москву в оживлении призрака Карибского кризиса

© Фото : Unsplash/Wenhao RuanВид на Карибское море
Вид на Карибское море - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Unsplash/Wenhao Ruan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия отправила в Карибское море к берегам Кубы военные корабли и атомные подлодки, передает чешское издание iDNES.
"На следующей неделе Россия отправит в Карибское море военные корабли и атомные подлодки. Они дойдут до Кубы", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Американские наблюдатели предполагают, что Россия таким образом пытается заставить США отказаться от помощи Украине, возродив призрак Кубинского ракетного кризиса.
Российские СМИ сообщили, что на борту российского корабля "Адмирал Горшков" могут находиться гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные нести ядерные боеголовки. В то же время, Американский институт изучения войны предлагает, что Кремль решил объявить об отправке кораблей на Кубу, чтобы вызвать страх на Западе после угрозы Путина передать наступательное оружие третьим странам, враждующим с Западом.
Американское руководство считает, что учения российского флота на Кубе являются частью российского ответа на помощь США Киеву. Президент Владимир Путин хочет продемонстрировать мощь российского флота.
Тем не менее, все государства имеют право проводить учения в международных водах. С 2013 по 2020 год Россия регулярно направляла свои корабли на Кубу. Куба также отметила, что это давняя традиция революционного правительства и часть их дружбы и сотрудничества со странами, которые поддерживают Гавану.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО
10:47
 
ПолитикаРОССИЯЗАПАДКарибский кризис
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала