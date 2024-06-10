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Эксперт назвал число россиян, которых затронет увеличение МРОТ
Эксперт назвал число россиян, которых затронет увеличение МРОТ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал число россиян, которых затронет увеличение МРОТ
Увеличение МРОТ может коснуться примерно трех миллионов россиян в следующем году, зарплаты вырастут и у людей с доходом ниже МРОТ, и у тех, кто имеет бóльшую... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:56+0300
2024-06-10T15:56+0300
2024-06-10T15:56+0300
экономика
россия
мрот
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Увеличение МРОТ может коснуться примерно трех миллионов россиян в следующем году, зарплаты вырастут и у людей с доходом ниже МРОТ, и у тех, кто имеет бóльшую зарплату, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, а к 2030 году вырастет до 35 тысяч. "По моим оценкам, такое повышение МРОТ в 2025 году может коснуться порядка трех миллионов работников. С одной стороны, будут расти заработные платы тех, кто сейчас получает ниже нового уровня МРОТ. С другой стороны, эффект будет и для тех, кто получает несколько выше будущего уровня, так как работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию заработных плат между различными категориями работников", - сказал Ляшок. По его мнению, такое повышение не окажет существенное влияние на средний уровень жизни. Заработные платы растут и сейчас, в том числе у низкодоходных групп работников из-за обострения проблемы дефицита кадров. На низкий эффект от повышения МРОТ на уровень бедности указывают и недавние российские исследования.
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россия, мрот
Эксперт назвал число россиян, которых затронет увеличение МРОТ
Эксперт Ляшок: рост МРОТ может затронуть около 3 млн работников в России
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Увеличение МРОТ может коснуться примерно трех миллионов россиян в следующем году, зарплаты вырастут и у людей с доходом ниже МРОТ, и у тех, кто имеет бóльшую зарплату, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой недели заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч, а к 2030 году вырастет до 35 тысяч.
"По моим оценкам, такое повышение МРОТ в 2025 году может коснуться порядка трех миллионов работников. С одной стороны, будут расти заработные платы тех, кто сейчас получает ниже нового уровня МРОТ. С другой стороны, эффект будет и для тех, кто получает несколько выше будущего уровня, так как работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию заработных плат между различными категориями работников", - сказал Ляшок.
По его мнению, такое повышение не окажет существенное влияние на средний уровень жизни. Заработные платы растут и сейчас, в том числе у низкодоходных групп работников из-за обострения проблемы дефицита кадров. На низкий эффект от повышения МРОТ на уровень бедности указывают и недавние российские исследования.