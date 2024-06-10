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"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс

"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс - 10.06.2024, ПРАЙМ

"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс

Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, сообщает хорватское издание Advance. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:33+0300

2024-06-10T09:33+0300

2024-06-10T09:36+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, сообщает хорватское издание Advance."НАТО уже разрабатывает разные "сухопутные коридоры", по которым вскоре могут перебрасываться американские войска вместе с бронетехникой — прямо к линии фронта в случае, если в Европе начнется полномасштабная война с Россией", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что один из запланированных маршрутов предусматривает переброску американских войск через Словению, Хорватию и Венгрию на Украину. Руководители НАТО предупреждают западные страны о необходимости готовиться к прямой конфронтации с Россией, которая, по их словам, начнется в ближайшие два десятилетия.Тем не менее, карта запланированных коридоров в Европе указывает на то, что некоторые члены НАТО могут отказаться участвовать в операциях – особенно Венгрия и Турция."Все понимают, что война Запада и России может быть только ядерной. Я уверен, что везде надеются, что никто не пустится в эту авантюру. Я подчеркну, что Россия никому не угрожает, и все это последствия расширения НАТО", — отметил один из читателей издания.Другие пользователи подчеркнули, что народу предлагается ложная информация, чтобы оправдать отмывание денег и коррупцию в европейских правительствах. Некоторые комментатры заключили, что европейцев пытаются запугать милитаристским бредом, чтобы скрыть поражение Запада.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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