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"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс - 10.06.2024, ПРАЙМ
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"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс
"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс - 10.06.2024, ПРАЙМ
"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс
Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, сообщает хорватское издание Advance. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:33+0300
2024-06-10T09:36+0300
политика
россия
нато
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, сообщает хорватское издание Advance."НАТО уже разрабатывает разные "сухопутные коридоры", по которым вскоре могут перебрасываться американские войска вместе с бронетехникой — прямо к линии фронта в случае, если в Европе начнется полномасштабная война с Россией", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что один из запланированных маршрутов предусматривает переброску американских войск через Словению, Хорватию и Венгрию на Украину. Руководители НАТО предупреждают западные страны о необходимости готовиться к прямой конфронтации с Россией, которая, по их словам, начнется в ближайшие два десятилетия.Тем не менее, карта запланированных коридоров в Европе указывает на то, что некоторые члены НАТО могут отказаться участвовать в операциях – особенно Венгрия и Турция."Все понимают, что война Запада и России может быть только ядерной. Я уверен, что везде надеются, что никто не пустится в эту авантюру. Я подчеркну, что Россия никому не угрожает, и все это последствия расширения НАТО", — отметил один из читателей издания.Другие пользователи подчеркнули, что народу предлагается ложная информация, чтобы оправдать отмывание денег и коррупцию в европейских правительствах. Некоторые комментатры заключили, что европейцев пытаются запугать милитаристским бредом, чтобы скрыть поражение Запада.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нато, хорватия
Политика, РОССИЯ, НАТО, ХОРВАТИЯ
09:33 10.06.2024 (обновлено: 09:36 10.06.2024)
 
"В НАТО бредят". Хорваты знают, как русские приструнят военный альянс

Advance: перспектива мирной Европы тонет в потоке милитаризма

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратеги НАТО все больше говорят о войне с Россией и уже размечают военную карту Европы, сообщает хорватское издание Advance.
"НАТО уже разрабатывает разные "сухопутные коридоры", по которым вскоре могут перебрасываться американские войска вместе с бронетехникой — прямо к линии фронта в случае, если в Европе начнется полномасштабная война с Россией", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что один из запланированных маршрутов предусматривает переброску американских войск через Словению, Хорватию и Венгрию на Украину. Руководители НАТО предупреждают западные страны о необходимости готовиться к прямой конфронтации с Россией, которая, по их словам, начнется в ближайшие два десятилетия.
Тем не менее, карта запланированных коридоров в Европе указывает на то, что некоторые члены НАТО могут отказаться участвовать в операциях – особенно Венгрия и Турция.
"Все понимают, что война Запада и России может быть только ядерной. Я уверен, что везде надеются, что никто не пустится в эту авантюру. Я подчеркну, что Россия никому не угрожает, и все это последствия расширения НАТО", — отметил один из читателей издания.
Другие пользователи подчеркнули, что народу предлагается ложная информация, чтобы оправдать отмывание денег и коррупцию в европейских правительствах. Некоторые комментатры заключили, что европейцев пытаются запугать милитаристским бредом, чтобы скрыть поражение Запада.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
7 июня, 18:57
 
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