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Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО
Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО - 10.06.2024, ПРАЙМ
Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО
Североатлантический альянс использует украинского лидера Владимира Зеленского в качестве марионетки, поэтому его политические перспективы не имеют смысла,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:36+0300
2024-06-10T11:13+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс использует украинского лидера Владимира Зеленского в качестве марионетки, поэтому его политические перспективы не имеют смысла, поделился своим мнением в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского – ред.) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО... Как история всегда показывает, очевидно, что такие люди обычно вообще кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии", - сказал политик. В этой связи Развожаев добавил, что как только НАТО перестанет нуждаться в Зеленском, как только он станет бесполезен, блок отправит политика в небытие. Ранее российский президент Владимир Путинна полях Петербургского международного экономического форума встретился с крупнейшими иностранными СМИ. Он отметил, что американская администрация заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от него избавятся.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
10:36 10.06.2024 (обновлено: 11:13 10.06.2024)
 
Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО

Развожаев: говорить о перспективах Зеленского как политика нет смысла

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : NATO
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс использует украинского лидера Владимира Зеленского в качестве марионетки, поэтому его политические перспективы не имеют смысла, поделился своим мнением в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского – ред.) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО... Как история всегда показывает, очевидно, что такие люди обычно вообще кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии", - сказал политик.
В этой связи Развожаев добавил, что как только НАТО перестанет нуждаться в Зеленском, как только он станет бесполезен, блок отправит политика в небытие.
Ранее российский президент Владимир Путинна полях Петербургского международного экономического форума встретился с крупнейшими иностранными СМИ. Он отметил, что американская администрация заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от него избавятся.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
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РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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