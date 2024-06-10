https://1prime.ru/20240610/nato-849022433.html

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО - 10.06.2024, ПРАЙМ

Развожаев назвал Зеленского марионеткой НАТО

Североатлантический альянс использует украинского лидера Владимира Зеленского в качестве марионетки, поэтому его политические перспективы не имеют смысла,... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:36+0300

2024-06-10T10:36+0300

2024-06-10T11:13+0300

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украина

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владимир зеленский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс использует украинского лидера Владимира Зеленского в качестве марионетки, поэтому его политические перспективы не имеют смысла, поделился своим мнением в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Если коротко, то про политические перспективы (Зеленского – ред.) говорить уже бессмысленно, потому что это давно ни с какой политикой близко не связано, чисто марионетка соответствующего режима НАТО... Как история всегда показывает, очевидно, что такие люди обычно вообще кому-то интересны до завершения выполнения ими своей миссии", - сказал политик. В этой связи Развожаев добавил, что как только НАТО перестанет нуждаться в Зеленском, как только он станет бесполезен, блок отправит политика в небытие. Ранее российский президент Владимир Путинна полях Петербургского международного экономического форума встретился с крупнейшими иностранными СМИ. Он отметил, что американская администрация заставит руководство Украины, в частности Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от него избавятся.

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россия, украина, сша, владимир зеленский