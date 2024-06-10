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МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ

МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ - 10.06.2024, ПРАЙМ

МИД прокомментировал отказ Армении внести взнос в бюджет ОДКБ

Армения отказалась делать взнос в бюджет ОДКБ, и это не первая ее задолженность по выплатам, рассказали РИА Новости в МИД России. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T07:57+0300

2024-06-10T07:57+0300

2024-06-10T07:58+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Армения отказалась делать взнос в бюджет ОДКБ, и это не первая ее задолженность по выплатам, рассказали РИА Новости в МИД России."Что касается существа вопроса, то задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее", - сказали в дипведомстве.Кроме того, в министерстве добавили, что Ереван не в первый раз объявляет о "замораживании" своего членства в организации и это не первая его задолженность. Отмечается, что раньше "проблемы финансирования деятельности Организации решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а "должники" в дальнейшем погашали свои долги".Также в МИД уточнили, что у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами. Ранее поступила информация, что, по словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян, Ереван намерен воздержаться от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации.

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