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В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры
В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры
В отношении мужчины, прилетевшего в продуктовый магазин на вертолете, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила транспортная прокуратура города... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:46+0300
2024-06-10T16:46+0300
2024-06-10T16:49+0300
россия
омск
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ОМСК, 10 июн - ПРАЙМ. В отношении мужчины, прилетевшего в продуктовый магазин на вертолете, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила транспортная прокуратура города Омска."По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что инцидент произошел в селе Богословка Омской области. Омская транспортная прокуратура организовала выездную проверку в целях соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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россия, омск
В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры
Прокуратура начала проверку из-за омича, прилетевшего в магазин на вертолете
ОМСК, 10 июн - ПРАЙМ. В отношении мужчины, прилетевшего в продуктовый магазин на вертолете, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила транспортная прокуратура города Омска.
"По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами", — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Богословка Омской области. Омская транспортная прокуратура организовала выездную проверку в целях соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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