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В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры

В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Омске полет за продуктами на вертолете закончился проверкой прокуратуры

В отношении мужчины, прилетевшего в продуктовый магазин на вертолете, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила транспортная прокуратура города... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:46+0300

2024-06-10T16:46+0300

2024-06-10T16:49+0300

россия

омск

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ОМСК, 10 июн - ПРАЙМ. В отношении мужчины, прилетевшего в продуктовый магазин на вертолете, организована прокурорская проверка. Об этом сообщила транспортная прокуратура города Омска."По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что инцидент произошел в селе Богословка Омской области. Омская транспортная прокуратура организовала выездную проверку в целях соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, омск