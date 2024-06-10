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Мишустин назвал дату начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Мишустин назвал дату начала индексации пенсий работающим пенсионерам - 10.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал дату начала индексации пенсий работающим пенсионерам

Категория работающих пенсионеров - это востребованные специалисты, важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, заявил премьер-министр РФ... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T15:51+0300

2024-06-10T15:51+0300

2024-06-10T16:19+0300

экономика

россия

михаил мишустин

работающие пенсионеры

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Категория работающих пенсионеров - это востребованные специалисты, важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."По поручению главы государства с 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7,8 миллиона человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов", - сказал Мишустин.Все поручения президента России Владимира Путина, озвученные на пленарной сессии ПМЭФ, должны быть исполнены кабмином в срок и в полном объеме, добавил он."Уважаемые коллеги, все поручения президента должны быть исполнены в срок и в полном объеме. И по курируемым направлениям просьба внимательно контролировать, как идет работа", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин добавил, что необходимо сформировать весь перечень мероприятий и поставить на контроль их реализацию.Премьер отметил, что процесс индексации пенсии работающим пенсионерам должен идти без сбоев и быть удобным для граждан."Процесс возобновления индексаций (пенсий) должен идти без сбоев и максимально удобно для людей, без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина также заявил о необходимости организовать "разъяснительную работу", чтобы граждане понимали, "какую сумму они получат и из чего она складывается".

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россия, михаил мишустин, работающие пенсионеры