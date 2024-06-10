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FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве - 10.06.2024, ПРАЙМ
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FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве
FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве - 10.06.2024, ПРАЙМ
FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве
Громкие увольнения в киевском правительстве стали причиной серьезного напряжения между украинскими чиновниками и их западными партнерами, сообщает Financial... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:10+0300
2024-06-10T17:17+0300
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Громкие увольнения в киевском правительстве стали причиной серьезного напряжения между украинскими чиновниками и их западными партнерами, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники с обеих сторон."США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Но постепенно теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают", — заявил газете собеседник в правительстве Украины.Как отмечает издание, речь идет в первую очередь об уходе с постов вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема. Западные партнеры "откровенно" выразили свое недовольство премьеру Денису Шмыгалю, рассказали источники FT. Самыми раздосадованными и возмущенными были германский и американский послы.Найем - один из инициаторов Евромайдана, в 2013 году он первым призвал украинцев выходь на улицу и устраивать протесты в центре Киева. Издание "Страна.ua" связывает его увольнений с борьбой с близкими к Западу чиновниками.
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украина, киев, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский
17:10 10.06.2024 (обновлено: 17:17 10.06.2024)
 
FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве

FT: Запад теряет доверие к правительству Зеленского из-за кадровых перестановок

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Громкие увольнения в киевском правительстве стали причиной серьезного напряжения между украинскими чиновниками и их западными партнерами, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники с обеих сторон.
"США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Но постепенно теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают", — заявил газете собеседник в правительстве Украины.
Как отмечает издание, речь идет в первую очередь об уходе с постов вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема. Западные партнеры "откровенно" выразили свое недовольство премьеру Денису Шмыгалю, рассказали источники FT. Самыми раздосадованными и возмущенными были германский и американский послы.
Найем - один из инициаторов Евромайдана, в 2013 году он первым призвал украинцев выходь на улицу и устраивать протесты в центре Киева. Издание "Страна.ua" связывает его увольнений с борьбой с близкими к Западу чиновниками.
 
УКРАИНАКиевВладимир Зеленский
 
 
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