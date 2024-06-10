https://1prime.ru/20240610/planshet-849034600.html

В России появится отечественный планшет, заявил эксперт

В России появится отечественный планшет, заявил эксперт - 10.06.2024, ПРАЙМ

В России появится отечественный планшет, заявил эксперт

Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" разрабатывает российский планшет "Р-Таб" за 39-40 тысяч рублей, ожидается, что он будет... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:55+0300

2024-06-10T14:55+0300

2024-06-10T14:55+0300

россия

планшет

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" разрабатывает российский планшет "Р-Таб" за 39-40 тысяч рублей, ожидается, что он будет представлен до конца года, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Будет представлен в конце года ... Стоимость его будет чуть ниже стоимости планшета Kvadra_T, то есть 39-40 тысяч рублей", - сообщил Муртазин, описывая устройство. Он отметил, что уже сейчас готов прототип. По его словам, планшет с 10-дюймовым экраном в металлическом корпусе будет не на Android, а на базе Linux и с такой же операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл", как на смартфоне "Р-Фон". Агентство направило запрос в НТЦ ИТ "РОСА", в центре отказались от комментариев. "Р-Фон" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре 2023 года началось производство устройства в Саранске. Презентация смартфона состоялась 18 декабря. Компания уже принимает заказы для B2B-сегмента, в 2025 году планируется выпуск на потребительский рынок. Муртазин добавил, что планшет разработчика "РОСА" по характеристикам лучше, чем у Kvadra_T от компании Yadro, однако по "по софту еще непонятно", потому что последний уже продается, а этого планшета на рынке еще нет. В мае 2023 года российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, а осенью прошлого года он появился в продаже. Его цена составляет 42 тысячи рублей, работает на системе KvadraOS. Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС "Аврора".

https://1prime.ru/20240604/rostekh-848791789.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, планшет