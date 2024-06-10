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По итогам ПМЭФ-2024 было подписано свыше тысячи соглашений

По итогам ПМЭФ-2024 было подписано свыше тысячи соглашений - 10.06.2024, ПРАЙМ

По итогам ПМЭФ-2024 было подписано свыше тысячи соглашений

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей, сообщил фонд... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:26+0300

2024-06-10T14:26+0300

2024-06-10T14:26+0300

экономика

пмэф-2024

россия

соглашение

развитие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения на общую сумму почти 6,5 триллиона рублей, сообщил фонд Росконгресс. "По итогам работы форума было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6 триллионов 492 миллиарда рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 — с представителями иностранных компаний", — говорится в сообщении. Согласно данным Росконгресса, наиболее дорогим было соглашение ВЭБ.РФ и ПАО "РусГидро" о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Планируется, что программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры в регионе реализуют с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Первое место по количеству подписанных соглашений стал Санкт-Петербург - 69 соглашений на сумму свыше 1,2 триллиона рублей. Наибольшее число соглашений (251) было подписано в сфере социально-экономического развития регионов. Всего в этом году в ПМЭФ-2024 приняли участие более 21,3 тысячи участников и представителей СМИ из 139 стран и территорий, включая Россию.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

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пмэф-2024, россия, соглашение, развитие