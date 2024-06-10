https://1prime.ru/20240610/polet-849040626.html

Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями - 10.06.2024, ПРАЙМ

Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T17:03+0300

2024-06-10T17:03+0300

2024-06-10T17:03+0300

россия

авиация

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны страны."В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", — сказано в сообщении министерства.Отмечается, что продолжительность полета составила шесть часов.Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ. Часть полета проходила под сопровождением истребителей иностранных государств.Полеты российской дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана проводятся регулярно, всегда соблюдая международные правила использования воздушного пространства.

https://1prime.ru/20240403/aviatsiya-847048263.html

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россия, авиация