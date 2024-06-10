Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/polet-849040626.html
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями - 10.06.2024, ПРАЙМ
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:03+0300
2024-06-10T17:03+0300
россия
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847048397_0:103:2191:1335_1920x0_80_0_0_6eeff10012422b572dac9e24acd50c82.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны страны."В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", — сказано в сообщении министерства.Отмечается, что продолжительность полета составила шесть часов.Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ. Часть полета проходила под сопровождением истребителей иностранных государств.Полеты российской дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана проводятся регулярно, всегда соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
https://1prime.ru/20240403/aviatsiya-847048263.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847048397_137:0:2052:1436_1920x0_80_0_0_039868e263c5bbf2e440c3435d657161.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авиация
РОССИЯ, авиация
17:03 10.06.2024
 
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

МО: Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны страны.
"В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", — сказано в сообщении министерства.
Отмечается, что продолжительность полета составила шесть часов.
Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ. Часть полета проходила под сопровождением истребителей иностранных государств.
Полеты российской дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана проводятся регулярно, всегда соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
3 апреля, 16:21
 
РОССИЯавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала