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Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями - 10.06.2024, ПРАЙМ
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:03+0300
2024-06-10T17:03+0300
2024-06-10T17:03+0300
россия
авиация
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны страны."В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", — сказано в сообщении министерства.Отмечается, что продолжительность полета составила шесть часов.Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ. Часть полета проходила под сопровождением истребителей иностранных государств.Полеты российской дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана проводятся регулярно, всегда соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
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россия, авиация
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
МО: Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Министерство обороны страны.
"В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", — сказано в сообщении министерства.
Отмечается, что продолжительность полета составила шесть часов.
Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ. Часть полета проходила под сопровождением истребителей иностранных государств.
Полеты российской дальней авиации над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана проводятся регулярно, всегда соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями