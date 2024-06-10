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ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии - 10.06.2024, ПРАЙМ
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ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии
ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии - 10.06.2024, ПРАЙМ
ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии
Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:31+0300
2024-06-10T16:32+0300
псб
счета
гагаузия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного территориального образования (АТО), сообщила пресс-служба кредитной организации."Механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения: уже более 25 тысячам гагаузов открыты счета", - передает пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова с рабочей встречи, посвященной реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам социально уязвимым категориям населения Гагаузии."Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам - на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.Председатель ПСБ подчеркнул, что за короткое время банк организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии.В рабочей встрече, состоявшейся на площадке банка, участвовали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, а также мэры городов Тараклия и Оргеев Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу. Во встрече также принял участие Илан Шор, член попечительского совета фонда "Евразия", через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО.Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.Фрадков, Гуцул и Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. Является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным контрактам.
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псб, счета, гагаузия
ПСБ, счета, ГАГАУЗИЯ
15:31 10.06.2024 (обновлено: 16:32 10.06.2024)
 
ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии

ПСБ открыл уже более 25 тысяч счетов жителям Гагаузии в рамках гуманитарной поддержки

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) открыл жителям Гагаузии уже более 25 тысяч счетов в рамках гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения этого автономного территориального образования (АТО), сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Механизм дополнительной финансовой поддержки отдельных категорий граждан Гагаузии, реализованный на платформе ПСБ, работает в полном объеме и пользуется высоким спросом со стороны населения: уже более 25 тысячам гагаузов открыты счета", - передает пресс-служба слова председателя ПСБ Петра Фрадкова с рабочей встречи, посвященной реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным выплатам социально уязвимым категориям населения Гагаузии.
"Мы видим, что наши счета стали востребованным инструментом для осуществления банковских транзакций, проходит движение средств по счетам - на них поступают социальные выплаты. Востребованности в том числе способствуют специальные условия обслуживания для наших клиентов в Гагаузии", - приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Председатель ПСБ подчеркнул, что за короткое время банк организовал бесперебойный процесс открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии.
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В рабочей встрече, состоявшейся на площадке банка, участвовали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, а также мэры городов Тараклия и Оргеев Вячеслав Лупов и Татьяна Кочу. Во встрече также принял участие Илан Шор, член попечительского совета фонда "Евразия", через который со стороны Гагаузии было организовано перечисление средств в рамках совместного гуманитарного проекта ПСБ и АТО.
Согласно сообщению банка, Гуцул выразила благодарность руководству ПСБ за обеспечение гуманитарной поддержки. Шор в ответ на просьбу мэров Тараклии и Оргеева оказать содействие в организации открытия счетов в ПСБ для отдельных категорий населения этих городов подтвердил готовность фонда расширить на них программу. При этом он отметил, что процесс открытия счетов в ПСБ успешно отработан на территории Гагаузии.
Фрадков, Гуцул и Константинов 9 апреля подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Пресс-служба банка 22 апреля сообщила об открытии первых счетов для гуманитарных выплат бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии.
Промсвязьбанк основан в 1995 году, на 100% принадлежит Росимуществу. Является опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным контрактам.
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