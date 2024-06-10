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Пушков предложил новое название для партии Макрона
Пушков предложил новое название для партии Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ
Пушков предложил новое название для партии Макрона
Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T05:58+0300
2024-06-10T05:58+0300
2024-06-10T05:59+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился своим мнением глава комиссии Совета Федераци по информационной политике и взаимодействию с медия Алексей Пушков. "Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал парламентарий в Telegram-канале.В этой связи он заявил, что политика Макрона вела его партию к "вырождению". Кроме того, по его словам, одной из причин поражения фракции стала идея войны против России на Украине, "с которой он (президент - ред.) носился последнее время".Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, партия Эмманюэля Макрона заняла второе место с 15,4 процента голосов, предварительно уступив первернство правой партии "Национальное объединение", которая набрала 32 процента.Сам Макрон из-за низких предварительных результатов выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции.
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франция, россия, алексей пушков, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон
Пушков предложил новое название для партии Макрона
Сенатор Пушков назвал поражение партии Макрона на выборах провалом его политики
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился своим мнением глава комиссии Совета Федераци по информационной политике и взаимодействию с медия Алексей Пушков.
"Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал парламентарий в Telegram-канале.
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В этой связи он заявил, что политика Макрона вела его партию к "вырождению". Кроме того, по его словам, одной из причин поражения фракции стала идея войны против России на Украине, "с которой он (президент - ред.) носился последнее время".
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, партия Эмманюэля Макрона заняла второе место с 15,4 процента голосов, предварительно уступив первернство правой партии "Национальное объединение", которая набрала 32 процента.
Сам Макрон из-за низких предварительных результатов выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции.