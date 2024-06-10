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Пушков предложил новое название для партии Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Пушков предложил новое название для партии Макрона
Пушков предложил новое название для партии Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ
Пушков предложил новое название для партии Макрона
Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T05:58+0300
2024-06-10T05:59+0300
франция
россия
алексей пушков
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился своим мнением глава комиссии Совета Федераци по информационной политике и взаимодействию с медия Алексей Пушков. "Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал парламентарий в Telegram-канале.В этой связи он заявил, что политика Макрона вела его партию к "вырождению". Кроме того, по его словам, одной из причин поражения фракции стала идея войны против России на Украине, "с которой он (президент - ред.) носился последнее время".Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, партия Эмманюэля Макрона заняла второе место с 15,4 процента голосов, предварительно уступив первернство правой партии "Национальное объединение", которая набрала 32 процента.Сам Макрон из-за низких предварительных результатов выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции.
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франция, россия, алексей пушков, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон
05:58 10.06.2024 (обновлено: 05:59 10.06.2024)
 
Пушков предложил новое название для партии Макрона

Сенатор Пушков назвал поражение партии Макрона на выборах провалом его политики

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился своим мнением глава комиссии Совета Федераци по информационной политике и взаимодействию с медия Алексей Пушков.
"Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал парламентарий в Telegram-канале.
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В этой связи он заявил, что политика Макрона вела его партию к "вырождению". Кроме того, по его словам, одной из причин поражения фракции стала идея войны против России на Украине, "с которой он (президент - ред.) носился последнее время".
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, партия Эмманюэля Макрона заняла второе место с 15,4 процента голосов, предварительно уступив первернство правой партии "Национальное объединение", которая набрала 32 процента.
Сам Макрон из-за низких предварительных результатов выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции.
 
ФРАНЦИЯРОССИЯАлексей ПушковЭммануэль Макрон
 
 
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