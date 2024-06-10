https://1prime.ru/20240610/pushkov-849016798.html

Пушков предложил новое название для партии Макрона

Пушков предложил новое название для партии Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ

Пушков предложил новое название для партии Макрона

Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T05:58+0300

2024-06-10T05:58+0300

2024-06-10T05:59+0300

франция

россия

алексей пушков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Поражение фракции французского президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент стало провалом для его политики и его самого, поделился своим мнением глава комиссии Совета Федераци по информационной политике и взаимодействию с медия Алексей Пушков. "Президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он сам уверенно вел страну - к крупному поражению его движения "Возрождение" на выборах в Европарламент и к победе "Национального объединения" Марин Ле Пен... По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого "Возрождения/Вырождения", сколько провалом самого Макрона и его политики", - написал парламентарий в Telegram-канале.В этой связи он заявил, что политика Макрона вела его партию к "вырождению". Кроме того, по его словам, одной из причин поражения фракции стала идея войны против России на Украине, "с которой он (президент - ред.) носился последнее время".Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, партия Эмманюэля Макрона заняла второе место с 15,4 процента голосов, предварительно уступив первернство правой партии "Национальное объединение", которая набрала 32 процента.Сам Макрон из-за низких предварительных результатов выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции.

https://1prime.ru/20240608/ssha-849001647.html

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франция, россия, алексей пушков, эммануэль макрон