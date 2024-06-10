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В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы
В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы
Рассылка онлайн-направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкоматы не регламентирована и незаконна. Об этом заявил представитель комитета Верховной... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:01+0300
2024-06-10T11:01+0300
2024-06-10T11:01+0300
украина
мобилизация
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Рассылка онлайн-направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкоматы не регламентирована и незаконна. Об этом заявил представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский."Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК", — отметил он.Он указал на отсутствие регламентации в законе о мобилизации возможности отправки таких направлений через электронные средства связи.По словам Вениславского, закон также не предусматривает введение электронных повесток на Украине.Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ устанавливает возможность личного явления в военкомат для этой процедуры или регистрацию в "электронном кабинете призывника".
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украина, мобилизация
В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы
Вениславский: рассылка электронных направлений на ВВК незаконна
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Рассылка онлайн-направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкоматы не регламентирована и незаконна. Об этом заявил представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК", — отметил он.
Он указал на отсутствие регламентации в законе о мобилизации возможности отправки таких направлений через электронные средства связи.По словам Вениславского, закон также не предусматривает введение электронных повесток на Украине.
Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ устанавливает возможность личного явления в военкомат для этой процедуры или регистрацию в "электронном кабинете призывника".
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