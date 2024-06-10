https://1prime.ru/20240610/rada-849023314.html

В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы

В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Раде назвали незаконными онлайн-рассылки направлений на ВВК в военкоматы

Рассылка онлайн-направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкоматы не регламентирована и незаконна. Об этом заявил представитель комитета Верховной... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:01+0300

2024-06-10T11:01+0300

2024-06-10T11:01+0300

украина

мобилизация

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Рассылка онлайн-направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) в военкоматы не регламентирована и незаконна. Об этом заявил представитель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский."Мы не регламентировали в законе о мобилизации возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК", — отметил он.Он указал на отсутствие регламентации в законе о мобилизации возможности отправки таких направлений через электронные средства связи.По словам Вениславского, закон также не предусматривает введение электронных повесток на Украине.Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ устанавливает возможность личного явления в военкомат для этой процедуры или регистрацию в "электронном кабинете призывника".

https://1prime.ru/20240606/mobilizatsiya-848936330.html

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украина, мобилизация