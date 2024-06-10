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Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией

Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ

Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией

Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игор... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:04+0300

2024-06-10T09:04+0300

2024-06-10T09:52+0300

россия

филиппины

рейсы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игор Байлен."Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен.На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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россия, филиппины, рейсы