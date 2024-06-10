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Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией
Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ
Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией
Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игор... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:04+0300
2024-06-10T09:52+0300
россия
филиппины
рейсы
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игор Байлен."Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен.На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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россия, филиппины, рейсы
РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, рейсы
09:04 10.06.2024 (обновлено: 09:52 10.06.2024)
 
Филиппинский посол назвал условие запуска прямых рейсов с Россией

Посол Байлен: запуск прямых рейсов между Филиппинами и РФ зависит от спроса

© Unsplash/Johan Van WambekeСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Johan Van Wambeke
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Запуск прямых рейсов между Россией и Филиппинами зависит от наличия спроса на них, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ филиппинский посол в России Игор Байлен.
"Могу сказать, что я тоже на это надеюсь (на запуск прямых рейсов - ред.). Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос - компании пойдут туда, где есть деньги", - сказал Байлен.
На сегодняшний из России на Филиппины прямых рейсов нет, долететь можно только минимум с одной пересадкой.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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