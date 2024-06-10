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Сочи ведет переговоры о запуске рейсов в Тегеран и Саудовскую Аравию

Сочи ведет переговоры о запуске рейсов в Тегеран и Саудовскую Аравию - 10.06.2024, ПРАЙМ

Сочи ведет переговоры о запуске рейсов в Тегеран и Саудовскую Аравию

Международный аэропорт Сочи планирует запуск рейсов в иранскую столицу Тегеран этим летом, а в следующем году - в Саудовскую Аравию, заявил заместитель... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T23:12+0300

2024-06-10T23:12+0300

2024-06-10T23:12+0300

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сочи

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СОЧИ, 10 июн – ПРАЙМ. Международный аэропорт Сочи планирует запуск рейсов в иранскую столицу Тегеран этим летом, а в следующем году - в Саудовскую Аравию, заявил заместитель генерального директора ГК "Аэродинамика" Александр Никонов. Переговоры по этой части уже в процессе, отметил он, говоря о развитии арабского направления. "Мы готовимся к началу полетов из Тегерана, рейсы тоже будут… Тегерана не было, он был до пандемии. У нас лоты запрошены, мы готовимся к обслуживанию... На следующий год мы ставим в планы Саудовскую Аравию. Мы работаем над этим", - сказал Никонов журналистам на встрече первых туристов из Бахрейна в аэропорту Сочи. Он сообщил, что с 2024 года реализуется стратегия по развитию маршрутной сети в страны Ближнего Востока. Говоря о турпотоке в восточном направлении, Никонов отметил, что Грузия, Турция, Таиланд и Ереван по-прежнему востребованы. Спрос на перелеты из Сочи в Ереван снизился до 20%, что связано с геополитическими обстоятельствами и высокой конкуренцией в 2023 году.В понедельник Сочи встретил первый чартерный рейс с арабскими туристами из Бахрейна. По словам управляющего директора международного аэропорта Сочи Алексея Комарова, воздушная гавань курорта наращивает международные перевозки, в том числе в восточном направлении. В части этой программы планируются полеты в Оман, Кувейт и Катар. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Воздушная гавань находится под управлением оператора кубанских аэропортов России "Аэродинамика". С 2022 года воздушная гавань выполняет роль главного южного международного авиахаба России.

https://1prime.ru/20240610/aviareysy-849043734.html

сочи

тегеран

иран

саудовская аравия

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сочи, тегеран, иран, саудовская аравия, россия, авиарейсы