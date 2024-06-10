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Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - 10.06.2024, ПРАЙМ
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта
Прехже чем подавать в суд, нужно разобраться, заявил РИА Новости бывший американский разведчик морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер, комментирую... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T05:39+0300
2024-06-10T05:39+0300
россия
сша
скотт риттер
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - ПРАЙМ. Прехже чем подавать в суд, нужно разобраться, заявил РИА Новости бывший американский разведчик морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер, комментирую изъятие его паспорта."Официально сказать нечего", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, известно ли, что именно произошло.Ранее Риттер рассказал агентству, что его паспорт был изъят сотрудниками таможенно-пограничной службы США. Отмечалось, что это было сделано "по приказу госдепа" и поприпятствовало его поездке в Россию на Петербургский международный экономический форум. Аналитик пообещал оспорить это решение американских властей.
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россия, сша, скотт риттер
РОССИЯ, США, Скотт Риттер
05:39 10.06.2024
 
Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Экс-разведчик Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - ПРАЙМ. Прехже чем подавать в суд, нужно разобраться, заявил РИА Новости бывший американский разведчик морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер, комментирую изъятие его паспорта.
"Официально сказать нечего", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, известно ли, что именно произошло.
Ранее Риттер рассказал агентству, что его паспорт был изъят сотрудниками таможенно-пограничной службы США. Отмечалось, что это было сделано "по приказу госдепа" и поприпятствовало его поездке в Россию на Петербургский международный экономический форум. Аналитик пообещал оспорить это решение американских властей.
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