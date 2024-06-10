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Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта - 10.06.2024, ПРАЙМ

Риттер пока не решил, обращаться ли в суд из-за изъятия паспорта

Прехже чем подавать в суд, нужно разобраться, заявил РИА Новости бывший американский разведчик морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер, комментирую... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T05:39+0300

2024-06-10T05:39+0300

2024-06-10T05:39+0300

россия

сша

скотт риттер

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июн - ПРАЙМ. Прехже чем подавать в суд, нужно разобраться, заявил РИА Новости бывший американский разведчик морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер, комментирую изъятие его паспорта."Официально сказать нечего", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, известно ли, что именно произошло.Ранее Риттер рассказал агентству, что его паспорт был изъят сотрудниками таможенно-пограничной службы США. Отмечалось, что это было сделано "по приказу госдепа" и поприпятствовало его поездке в Россию на Петербургский международный экономический форум. Аналитик пообещал оспорить это решение американских властей.

https://1prime.ru/20240604/ritter-848801350.html

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россия, сша, скотт риттер