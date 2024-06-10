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ВКС закупили новую партию самолетов Як-130, заявили в "Ростехе"
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130, заявили в "Ростехе" - 10.06.2024, ПРАЙМ
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130, заявили в "Ростехе"
Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:15+0300
2024-06-10T09:15+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации. Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ПАО "Яковлев", отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете в условиях, приближенных к боевой обстановке, можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух-воздух" или "воздух-земля". "В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия. На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота", – цитируется в сообщении гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. В декабре прошлого года сообщалось, что Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России учебно-боевые самолеты Як-130.
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россия, ростех
ВКС закупили новую партию самолетов Як-130, заявили в "Ростехе"
ВКС закупили новую партию учебно-боевых самолетов Як-130
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Иркутский авиазавод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны РФ новую партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ПАО "Яковлев", отличается маневренностью и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На самолете в условиях, приближенных к боевой обстановке, можно отрабатывать условное или реальное применение вооружения типа "воздух-воздух" или "воздух-земля".
"В августе этого года Иркутский авиационный завод отметит свое 90-летие, и на протяжении всех этих лет выполнение государственного оборонного заказа оставалось одним из ключевых приоритетов предприятия. На текущем этапе значительные ресурсы завода также сосредоточены на выполнении задач по поставкам истребителей Су-30СМ и учебно-боевых Як-130 под нужды армии и флота", – цитируется в сообщении гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
В декабре прошлого года сообщалось, что Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России учебно-боевые самолеты Як-130.
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