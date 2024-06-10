Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240610/rouming-849045500.html
Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю
Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю - 10.06.2024, ПРАЙМ
Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю
Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю, сообщил в... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T19:41+0300
2024-06-10T19:42+0300
экономика
россия
белоруссия
роуминг
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю, сообщил в понедельник белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. "Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сообщил Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По его словам, пока что пройден только первый этап отмены — отменена плата за входящие звонки. "Есть вопрос протоколов безопасности между нашими странами, он отдельно отрабатывается сейчас специализированными структурами, есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — добавил Крутой.С 1 апреля 2022 года две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге — непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.
https://1prime.ru/20240606/rouming-848900639.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, роуминг
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
19:41 10.06.2024 (обновлено: 19:42 10.06.2024)
 
Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю

Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю, сообщил в понедельник белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.
Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года.
"Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сообщил Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
По его словам, пока что пройден только первый этап отмены — отменена плата за входящие звонки.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
6 июня, 11:45
"Есть вопрос протоколов безопасности между нашими странами, он отдельно отрабатывается сейчас специализированными структурами, есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — добавил Крутой.
С 1 апреля 2022 года две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге — непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯроуминг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала