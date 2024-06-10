https://1prime.ru/20240610/rouming-849045500.html

Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю

Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю - 10.06.2024, ПРАЙМ

Проблема роуминга между Белоруссией и РФ будет решена к декабрю

Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю, сообщил в... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T19:41+0300

2024-06-10T19:41+0300

2024-06-10T19:42+0300

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роуминг

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СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Главы Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили решить проблему роуминга к 25-летию Союзного государства, то есть к декабрю, сообщил в понедельник белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. "Тема роуминга — одно из ключевых поручений лидеров наших стран. К 25-летию Союзного договора в декабре она должна быть решена", — сообщил Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. По его словам, пока что пройден только первый этап отмены — отменена плата за входящие звонки. "Есть вопрос протоколов безопасности между нашими странами, он отдельно отрабатывается сейчас специализированными структурами, есть экономический вопрос непосредственно самих тарифов", — добавил Крутой.С 1 апреля 2022 года две страны полностью отменили плату за входящие звонки в роуминге. Идет работа по дальнейшему снижению тарифов. Как заявлял ранее Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, вопрос стоимости интернет-трафика в роуминге — непростая проблема, которая касается как технических, так и коммерческих вопросов.

https://1prime.ru/20240606/rouming-848900639.html

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россия, белоруссия, роуминг