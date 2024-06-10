https://1prime.ru/20240610/rubl-849018818.html

Не все в курсе что будет дальше: наступили перемены

Не все в курсе что будет дальше: наступили перемены - 10.06.2024, ПРАЙМ

Не все в курсе что будет дальше: наступили перемены

Российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику по отношению к мировым валютам в пятницу, 7 июня. Рубль отреагировал на публикацию впечатляющих... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T08:53+0300

2024-06-10T08:53+0300

2024-06-10T08:53+0300

мнения аналитиков

рубль

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849018818.jpg?1717998784

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику по отношению к мировым валютам в пятницу, 7 июня. Рубль отреагировал на публикацию впечатляющих данных по рынку труда США за май, которые снизили ожидания инвесторов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой страны. В результате курс доллара к рублю вырос на 0,57%, составив 89,34 рубля, а курс юаня к рублю прибавил 0,25%, достигнув 12,25 рубля. В то же время курс евро к рублю снизился на 0,22% до 96,57 рубля. Майский отчет показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 272 тысячи, значительно превысив прогнозы аналитиков. Наибольший рост занятости наблюдался в сфере здравоохранения (+68000 рабочих мест), государственном секторе (+43000), индустрии гостеприимства (+42000) и секторе профессиональных и технических услуг (+32000 новых вакансий). Уровень безработицы при этом практически не изменился, оставшись на отметке 4%, а общее количество безработных сохранилось на уровне 6,6 миллиона человек. Несмотря на общий рост на рынке труда, наблюдается явный перекос в пользу сферы услуг, таких как здравоохранение, профессиональные услуги, отдых и гостиничный бизнес. В то же время производственный сектор, включая добычу полезных ископаемых, строительство и обрабатывающие отрасли, демонстрирует застой в создании новых рабочих мест. Это может указывать на возможное замедление роста в этих отраслях в будущем. Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 16% на заседании в пятницу не вызвало реакции валютного рынка. Однако регулятор допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании и отметил, что для возвращения инфляции к целевому уровню потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий. Высокие процентные ставки и поступление валютной выручки на фоне благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке продолжают поддерживать российский рубль. Вероятность повышения ключевой ставки до 17% в июле представляется высокой, что должно удержать позиции рубля. По крайней мере, эти факторы будут сдерживать ослабление рубля, если со стороны импортеров повысится спрос на иностранную валюту. Давить на рубль могут растущие госрасходы. Что касается нефтяного рынка, то в пятницу цена на нефть марки Brent снизилась на 0,6%, или до 79,47 доллара за баррель. За всю неделю потери составили 2,23%. Однако покупателям удалось отыграть значительную часть потерь в середине недели. В начале текущей недели давление на нефтяной рынок оказали признаки роста глобального предложения на фоне неопределенных перспектив спроса. 2 июня страны ОПЕК+ договорились продлить большую часть ограничений на добычу до 2025 года, но при этом разрешили восьми странам-участницам постепенно отменить добровольные сокращения, начиная с октября. В результате к декабрю текущего года на рынок может вернуться более 500 тысяч баррелей в сутки, а к июню 2025 года – до 1,8 миллиона баррелей в сутки. Цены на нефть восстанавливались на 5%, достигнув 80,34 доллара за баррель, но были вынуждены отступить под давлением укрепившегося доллара после публикации отчета по рынку труда в США. Сильные данные по занятости в США за май снизили ожидания инвесторов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В понедельник, 10 июня, баррель нефти марки Brent стоил 79,86 доллара. Цена восстанавливалась после пятничного падения. Техническая картина на нефтяном рынке выглядит следующим образом: за пару дней котировки восстановились на 5%. Однако такого восстановления недостаточно для того, чтобы продавцы начали закрывать короткие позиции. Для этого покупателям необходимо закрыть неделю выше 82,30 доллара за баррель. Если это произойдет, то можно ожидать дальнейшего восстановления цен вплоть до 84,50 доллара к концу следующей недели. Но если в ближайшие три торговых дня не удастся закрыться выше 82,30 доллара, то возрастут риски дальнейшего снижения стоимости нефти в поисках нового уровня для отскока. Новый уровень поддержки может располагаться на отметке 73,50 доллара за баррель. На внутреннем валютном рынке торги по доллару открылись небольшим ростом. Курс доллара восстановился до 89,49 рубля. На текущую неделю сформировался торговый диапазон 88,25 - 90,50 рубля. Именно в этом коридоре будет торговаться курс доллара в первые два дня недели. Прорыв одной из границ диапазона определит направление движения доллара на ближайшие 10-14 дней. Индекс Мосбиржи 1,28%, до 3233,22 п., индекс РТС - на 0,99%, до 1143.22 п. Индекс повышался до 3268 п., но не смог закрепиться выше 3235. Ослабление рубля против доллара оказало индексу поддержку, но снижение нефтяных котировок ограничило рост. В понедельник умеренный рост может продолжиться из-за роста индекса доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль