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Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России

Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России - 10.06.2024, ПРАЙМ

Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России

Филиппины вряд ли введут рестрикции в отношении Москвы, заявил посол Филлипин в России Игорь Байлен. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:32+0300

2024-06-10T11:32+0300

2024-06-10T11:32+0300

политика

россия

филиппины

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Филиппины вряд ли введут рестрикции в отношении Москвы, заявил посол Филлипин в России Игорь Байлен.По словам Байлена, после начала специальной военной операции на Украине, Манила не ввела санкции. Он подчеркнул, что в настоящее время идет поиск решений для преодоления вторичных санкций со стороны других государств."Я повторю свой ответ: я так не думаю", — сказал дипломат.В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

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филиппины

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россия, филиппины