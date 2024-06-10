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Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России
Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России - 10.06.2024, ПРАЙМ
Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России
Филиппины вряд ли введут рестрикции в отношении Москвы, заявил посол Филлипин в России Игорь Байлен. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:32+0300
2024-06-10T11:32+0300
политика
россия
филиппины
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Филиппины вряд ли введут рестрикции в отношении Москвы, заявил посол Филлипин в России Игорь Байлен.По словам Байлена, после начала специальной военной операции на Украине, Манила не ввела санкции. Он подчеркнул, что в настоящее время идет поиск решений для преодоления вторичных санкций со стороны других государств."Я повторю свой ответ: я так не думаю", — сказал дипломат.В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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россия, филиппины
Политика, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ
11:32 10.06.2024
 
Посол Филиппин усомнился в возможности санкций против России

Посол Байлен считает, что Филиппины не будут вводить санкции против России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыставка "Иннопром-2022. Центральная Азия"
Выставка Иннопром-2022. Центральная Азия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Филиппины вряд ли введут рестрикции в отношении Москвы, заявил посол Филлипин в России Игорь Байлен.
По словам Байлена, после начала специальной военной операции на Украине, Манила не ввела санкции. Он подчеркнул, что в настоящее время идет поиск решений для преодоления вторичных санкций со стороны других государств.
"Я повторю свой ответ: я так не думаю", — сказал дипломат.
В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Филиппины - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Филиппины надеются на укрепление экономических отношений с Россией
16 апреля, 20:41
 
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