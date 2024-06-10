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США ввели санкции против связанной с хуситами группы лиц и компаний

США ввели санкции против связанной с хуситами группы лиц и компаний - 10.06.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против связанной с хуситами группы лиц и компаний

США ввели санкции в отношении группы физических, юридических лиц и судов, вовлеченных в незаконные перевозки нефти и другой продукции в интересах движения... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T20:07+0300

2024-06-10T20:07+0300

2024-06-10T20:07+0300

политика

сша

хуситы

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ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении группы физических, юридических лиц и судов, вовлеченных в незаконные перевозки нефти и другой продукции в интересах движения ​​хуситов, сообщило ведомство в понедельник. В санкционный список включены компании-перевозчики и лица, связанные с находящимся под санкциями "финансовым посредником" йеменских хуситов, гражданином Йемена Саид аль-Джамалом, сообщил минфин. По данным минфина США, он связан с КСИР (элитные подразделения ВС Ирана — прим. ред.) и опирается на сеть иностранных компаний-перевозчиков, осуществляющих незаконную транспортировку товаров в Китай, Сирию и другие страны в интересах хуситов. Объявленные санкции в частности введены против базирующейся в ОАЭ и Омане компании Shark International Shipping L.L.C. и ее управляющего директора Джона Бритто Арулдаса, обеспечивающего, по информации Вашингтона, поддельную документацию для осуществления перевозок. Санкции также коснулись индийской компании Rayyan Shipping, связанного с ней судна OLYMPICS и ее капитана Вивека Ашока Панди.

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сша, хуситы