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Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи
Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи - 10.06.2024, ПРАЙМ
Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи
Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом рассказали в польской Национальной прокуратуре. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:19+0300
2024-06-10T14:23+0300
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польша
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ВАРШАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом рассказали в польской Национальной прокуратуре. "Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - сообщается в материале.Ранее судья публично заявил, что покидает свой пост в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии, где он намерен просить политическое убежище. По его словам, его мечтой является нормализация отношений между Польшей и Россией, так как это отвечает польским интересам.
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россия, польша
РОССИЯ, ПОЛЬША
14:19 10.06.2024 (обновлено: 14:23 10.06.2024)
 
Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи

Польский суд выдал ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи Шмидта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАРШАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом рассказали в польской Национальной прокуратуре.
"Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - сообщается в материале.
Ранее судья публично заявил, что покидает свой пост в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии, где он намерен просить политическое убежище. По его словам, его мечтой является нормализация отношений между Польшей и Россией, так как это отвечает польским интересам.
 
РОССИЯПОЛЬША
 
 
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