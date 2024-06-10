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Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи

Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи - 10.06.2024, ПРАЙМ

Польский суд выдал европейский ордер на арест выехавшего в Белоруссию судьи

Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом рассказали в польской Национальной прокуратуре. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:19+0300

2024-06-10T14:19+0300

2024-06-10T14:23+0300

россия

польша

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ВАРШАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом рассказали в польской Национальной прокуратуре. "Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - сообщается в материале.Ранее судья публично заявил, что покидает свой пост в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии, где он намерен просить политическое убежище. По его словам, его мечтой является нормализация отношений между Польшей и Россией, так как это отвечает польским интересам.

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