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Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства - 10.06.2024, ПРАЙМ
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство для... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:38+0300
2024-06-10T16:38+0300
политика
россия
турция
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство для укрепления международной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза."Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении", — говорится в сообщении ведомства.Шойгу, предложил провести полномасштабные двусторонние консультации по вопросам безопасности в Москве или Анкаре.Он выразил готовность наращивать российско-турецкие контакты в сфере безопасности и пригласил главу Национальной разведывательной организации Турции, министра обороны и генерального секретаря Совета национальной безопасности посетить Россию.
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россия, турция, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Сергей Шойгу
16:38 10.06.2024
 
Шойгу и глава МИД Турции подтвердили настрой на развитие партнерства

Шойгу и Фидан подтвердили настрой на укрепление региональной безопасности

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство для укрепления международной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении", — говорится в сообщении ведомства.
Шойгу, предложил провести полномасштабные двусторонние консультации по вопросам безопасности в Москве или Анкаре.
Он выразил готовность наращивать российско-турецкие контакты в сфере безопасности и пригласил главу Национальной разведывательной организации Турции, министра обороны и генерального секретаря Совета национальной безопасности посетить Россию.
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