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Правительство поддержало новый штраф для водителей

Правительство поддержало новый штраф для водителей - 10.06.2024, ПРАЙМ

Правительство поддержало новый штраф для водителей

Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:06+0300

2024-06-10T09:06+0300

2024-06-10T09:39+0300

россия

водители

штраф

кабмин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение.Инициатором предложения выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов от фракции ЛДПР."За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал депутат в своём Telegram-канале. Так, в соответствии с текстом проекта, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой водители будут могут быть призваны к административной ответственности за опасное вождение и получить штраф на сумму от трех до пяти тысяч.Более того, повторное нарушение будет караться лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

https://1prime.ru/20240608/mototsiklisty-848999533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, водители, штраф