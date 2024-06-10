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Правительство поддержало новый штраф для водителей
Правительство поддержало новый штраф для водителей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержало новый штраф для водителей
Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:06+0300
2024-06-10T09:06+0300
2024-06-10T09:39+0300
россия
водители
штраф
кабмин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение.Инициатором предложения выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов от фракции ЛДПР."За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал депутат в своём Telegram-канале. Так, в соответствии с текстом проекта, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой водители будут могут быть призваны к административной ответственности за опасное вождение и получить штраф на сумму от трех до пяти тысяч.Более того, повторное нарушение будет караться лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
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россия, водители, штраф
РОССИЯ, водители, штраф, Кабмин
Правительство поддержало новый штраф для водителей
Нилов: кабмин поддержал проект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
Инициатором предложения выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.
"За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал депутат в своём Telegram-канале.
Так, в соответствии с текстом проекта, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой водители будут могут быть призваны к административной ответственности за опасное вождение и получить штраф на сумму от трех до пяти тысяч.
Более того, повторное нарушение будет караться лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
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