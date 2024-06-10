Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поддержало новый штраф для водителей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240610/shtraf-849019164.html
Правительство поддержало новый штраф для водителей
Правительство поддержало новый штраф для водителей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержало новый штраф для водителей
Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:06+0300
2024-06-10T09:39+0300
россия
водители
штраф
кабмин
https://cdnn.1prime.ru/img/82918/91/829189142_0:438:2863:2048_1920x0_80_0_0_3d1a3bbcbb8268bea9c1b37af3f241b9.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение.Инициатором предложения выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов от фракции ЛДПР."За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал депутат в своём Telegram-канале. Так, в соответствии с текстом проекта, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой водители будут могут быть призваны к административной ответственности за опасное вождение и получить штраф на сумму от трех до пяти тысяч.Более того, повторное нарушение будет караться лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
https://1prime.ru/20240608/mototsiklisty-848999533.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82918/91/829189142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_40b79c07e3745bf766e091e77af4bd9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, водители, штраф
РОССИЯ, водители, штраф, Кабмин
09:06 10.06.2024 (обновлено: 09:39 10.06.2024)
 
Правительство поддержало новый штраф для водителей

Нилов: кабмин поддержал проект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Андреевском мосту - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров одобрил законопроект, предполагающий введение штрафа до пяти тысяч рублей за опасное вождение.
Инициатором предложения выступил глава комитета Государственной Думы по соцполитике Ярослав Нилов от фракции ЛДПР.
"За опасное вождение - реальная ответственность. Законопроект разработан, официально поддержан правительством и вносится в Госдуму", - написал депутат в своём Telegram-канале.
Так, в соответствии с текстом проекта, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой водители будут могут быть призваны к административной ответственности за опасное вождение и получить штраф на сумму от трех до пяти тысяч.
Более того, повторное нарушение будет караться лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Проверка автомобилей сотрудниками ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Прилетит штраф 1000 рублей: за что камеры опять начали ловить водителей
8 июня, 12:48
 
КабминРОССИЯводителиштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала