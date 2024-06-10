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СМИ: шведская Scania ликвидирует еще одну российскую компанию

СМИ: шведская Scania ликвидирует еще одну российскую компанию - 10.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: шведская Scania ликвидирует еще одну российскую компанию

Дочернее производство шведского концерна Scania ООО "Скания-Питер" начало процесс ликвидации, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург". | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:55+0300

2024-06-10T13:55+0300

2024-06-10T13:55+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дочернее производство шведского концерна Scania ООО "Скания-Питер" начало процесс ликвидации, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург".Согласно изданию, ООО "Скания-Питер", дочерняя компания Scania CV Aktiebolag, занималась импортом запчастей для грузовиков Scania, а также производством и продажей этих машин. Ранее она также прекратила работу совместного завода с производителем грузовиков MAN.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что финансовые показатели "Скания-Питер" снизились в последние годы. В 2023 году выручка составила всего 13,3 миллиона рублей, а убыток достиг 136,7 миллиона рублей. Годом ранее выручка составляла 1,15 миллиарда рублей, а чистая прибыль была 44,9 миллиона рублей. В 2021 году выручка составила 3,43 миллиарда рублей, а прибыль достигла 76,2 миллиона рублей.Traton, владеющая MAN и Scania, объявила о своем уходе с российского рынка в сентябре 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Руководство компании планирует передать свои торговые компании в России локальным торговым партнерам.

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россия, швеция, бизнес