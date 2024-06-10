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В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"

В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка" - 10.06.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о предложении, от которого Зеленский "засиял, как елка"

Американские власти должны изъять все российские активы и признать Россию спонсором терроризма, заявил республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:01+0300

2024-06-10T10:01+0300

2024-06-10T10:08+0300

россия

сша

украина

замороженные российские активы

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Американские власти должны изъять все российские активы и признать Россию спонсором терроризма, заявил республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* в интервью CBS."У нас в США есть российские деньги, которые мы должны конфисковать. Мы должны объявить Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Когда я предложил это Зеленскому, он засиял, как рождественская елка", — подчеркнул он.Более того, Грэм* отметил, что Штаты не хотят отдавать России природные ресурсы на триллионы долларов, которые есть на Украине. По его словам, если сейчас Вашингтон поможет Киеву, они могут стать хорошими деловыми партнерами, и все ископаемые "достанутся Украине и Западу".С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

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россия, сша, украина, замороженные российские активы