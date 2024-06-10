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США испугались. Россия достигла важной цели на Украине
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине - 10.06.2024, ПРАЙМ
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине
Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:07+0300
2024-06-10T10:07+0300
2024-06-10T10:07+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся помощь альянса, пишет агентство РИА Новости.Ранее американский лидер отметил, что если Россия победит в конфликте, следующей целью может стать Польша. Кроме того, в условиях военных действий Вашингтон не готов гарантировать Киеву присоединение к альянсу.Местные аналитики заметили, что слова Байдена являются попыткой призвать к переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023-го он обещал, что мы точно попадем в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная", — таким мнением поделился украинский политолог Михаил Шейтельман.В 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора, в котором рассматривались вопросы о нейтральном статусе и денацификации. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинцев продолжать воевать.Киев также отказывается от любых переговоров с Москвой, продвигая пресловутую "формулу мира" Зеленского.
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сша, нато, украина
Политика, США, НАТО, УКРАИНА
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине
Украинский политолог Шейтельман: у Байдена нет позиции по Киеву
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся помощь альянса, пишет
агентство РИА Новости.
Ранее американский лидер отметил, что если Россия победит в конфликте, следующей целью может стать Польша. Кроме того, в условиях военных действий Вашингтон не готов гарантировать Киеву присоединение к альянсу.
Местные аналитики заметили, что слова Байдена являются попыткой призвать к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023-го он обещал, что мы точно попадем в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная", — таким мнением поделился украинский политолог Михаил Шейтельман.
В 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора, в котором рассматривались вопросы о нейтральном статусе и денацификации. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинцев продолжать воевать.
Киев также отказывается от любых переговоров с Москвой, продвигая пресловутую "формулу мира" Зеленского.
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска