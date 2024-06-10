Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240610/ssha-849021838.html
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине - 10.06.2024, ПРАЙМ
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине
Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:07+0300
2024-06-10T10:07+0300
политика
сша
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся помощь альянса, пишет агентство РИА Новости.Ранее американский лидер отметил, что если Россия победит в конфликте, следующей целью может стать Польша. Кроме того, в условиях военных действий Вашингтон не готов гарантировать Киеву присоединение к альянсу.Местные аналитики заметили, что слова Байдена являются попыткой призвать к переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023-го он обещал, что мы точно попадем в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная", — таким мнением поделился украинский политолог Михаил Шейтельман.В 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора, в котором рассматривались вопросы о нейтральном статусе и денацификации. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинцев продолжать воевать.Киев также отказывается от любых переговоров с Москвой, продвигая пресловутую "формулу мира" Зеленского.
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848985885.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато, украина
Политика, США, НАТО, УКРАИНА
10:07 10.06.2024
 
США испугались. Россия достигла важной цели на Украине

Украинский политолог Шейтельман: у Байдена нет позиции по Киеву

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятном отказе Киеву во вступлении в НАТО говорит о том, что Украине придется рассчитывать на уже имеющуюся помощь альянса, пишет агентство РИА Новости.
Ранее американский лидер отметил, что если Россия победит в конфликте, следующей целью может стать Польша. Кроме того, в условиях военных действий Вашингтон не готов гарантировать Киеву присоединение к альянсу.
Местные аналитики заметили, что слова Байдена являются попыткой призвать к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023-го он обещал, что мы точно попадем в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная", — таким мнением поделился украинский политолог Михаил Шейтельман.
В 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию мирного договора, в котором рассматривались вопросы о нейтральном статусе и денацификации. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинцев продолжать воевать.
Киев также отказывается от любых переговоров с Москвой, продвигая пресловутую "формулу мира" Зеленского.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
7 июня, 18:51
 
ПолитикаСШАНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала