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Россиян предупредили о настоящей опасности высокого дохода по вкладам

Россиян предупредили о настоящей опасности высокого дохода по вкладам - 10.06.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о настоящей опасности высокого дохода по вкладам

В условиях высокой ключевой ставки банки привлекают граждан вкладами с большой доходностью. Однако в некоторых ситуациях последствия таких ставок могут быть... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T02:02+0300

2024-06-10T02:02+0300

2024-06-10T02:02+0300

доход по вкладу

ставка банка россии

эксклюзив

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В условиях высокой ключевой ставки банки привлекают граждан вкладами с большой доходностью. Однако в некоторых ситуациях последствия таких ставок могут быть опасны, рассказал основатель сервиса “Кредчек” Эльман Мехтиев.Банк России в целях снижения уровня инфляции сохраняет высокую ключевую ставку. Тем самым ЦБ ограничивает рост кредитования, а значит и перегрев экономики. Одно из последствий такой политики "банка последней инстанции" - удорожание денег для кредитных организаций. "Как и с любым товаром, если его на рынке мало, то цена товара будет расти", - говорит Мехтиев.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Естественная реакция банков: если "товара" мало, а он очень нужен – заплатить более высокую цену за то, что доступно на рынке, то есть повысить процентную ставку по депозитам”, - объясняет эксперт.Если доля депозитов с высокой процентной ставкой в портфеле банка будет большой, то с учетом того, что спрос на "дорогие" кредиты от банков будет меньше, могут реализоваться так называемые "процентные ножницы": когда расходы по процентам выше, чем доходы по ним. “И это, в свою очередь, может привести к невозможности исполнения банком своих обязательств, в том числе и по депозитам”, - указывает Мехтиев.Поэтому банки пытаются ограничить количество таких дорогих депозитов самыми разными способами (высокий минимальный порог, длинный срок). Нередко для получения максимально возможной ставки надо также приобрести иные банковские услуги (открыть брокерский счета, купить пакет услуг "экосистемы" и т.п.).Граждане могут уменьшить для себя такие риски за счет размещения на депозиты сумм, в общей сложности не превышающих гарантированные Системой страхования вкладов 1,4 миллиона рублей, включая будущие проценты. “То есть, если размещать на депозит на 6 месяцев под ставку 18 процентов годовых с выплатой в конце срока, то с учетом процентов первоначальная сумма не должна превышать 1 млн 284 тыс. рублей”, - разъясняет финансист.Для физических лиц повышенный доход по вкладам означает возможность гарантированно "заработать" достаточно значимые суммы. Однако высокая ставка по депозитам означает и высокую ставку по кредитам, что в совокупности с ужесточением макропруденциальных лимитов (запрет на выдачу новых кредитов и займов лицам с высокой долговой нагрузкой) приведет к снижению возможности физлиц использовать кредиты для решения финансовых проблем.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

доход по вкладу, ставка банка россии, эксклюзив