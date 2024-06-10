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Суд не смог обанкротить IT-компанию Блиновского

Суд не смог обанкротить IT-компанию Блиновского - 10.06.2024, ПРАЙМ

Суд не смог обанкротить IT-компанию Блиновского

Арбитражный суд Москвы не смог обанкротить IT-компанию "Подари мечту", основанную супругом "королевы марафонов" Алексеем Блиновским, сказано в картотеке... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T10:20+0300

2024-06-10T10:20+0300

2024-06-10T10:20+0300

россия

суд

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы не смог обанкротить IT-компанию "Подари мечту", основанную супругом "королевы марафонов" Алексеем Блиновским, сказано в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, с иском о признании должника банкротом обратилась налоговая служба, сумма задолженности составила около 2,5 миллионов рублей. Суд принял заявление, назначил дату рассмотрения и предложил заявителю перечислить 250 тысяч рублей на депозит, чтобы покрыть расходы на процедуру банкротства. Однако деньги перечислены не были, никто из сторон - ни от компании, ни от налоговой - в суд не пришел. В итоге суд прекратил процедуру банкротства. "Суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему", - сказано в определении суда. Основная деятельность компании "Подари мечту" - разработка программного обеспечения, управление компьютерным оборудованием и консультации в области технологий. Ранее Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, кредиторами указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ. На прошлой неделе на заседании суда, рассматривавшего апелляцию на продление ареста Блиновской, были оглашены данные стороны защиты, согласно которым блогер оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

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