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Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России

Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России - 10.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России

Стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени текущего года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:06+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени текущего года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов."Данное поручение председателя правительства России, чтобы стратегия развития судостроительной отрасли была готова к осени (2024 года - ред.) Конечно, это поручение нами будет выполнено", - сказал он в кулуарах форума.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Евтухова, сейчас идет обсуждение стратегии. "Уже есть драфт этого ключевого для отрасли судостроения документа, но мы как министерство дали много замечаний, и уже не один раз. Соответственно, сейчас стратегия дорабатывается", - пояснил он."Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - добавил замминистра.Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов."У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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минпромторг, россия, судостроение