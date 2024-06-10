https://1prime.ru/20240610/suda-849023749.html
Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России
Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России - 10.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России
Стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени текущего года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:06+0300
2024-06-10T11:06+0300
2024-06-10T11:22+0300
минпромторг
россия
судостроение
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/87/842388748_0:161:3166:1942_1920x0_80_0_0_b747b559d87e135b6831cab1d93f18af.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени текущего года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов."Данное поручение председателя правительства России, чтобы стратегия развития судостроительной отрасли была готова к осени (2024 года - ред.) Конечно, это поручение нами будет выполнено", - сказал он в кулуарах форума.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Евтухова, сейчас идет обсуждение стратегии. "Уже есть драфт этого ключевого для отрасли судостроения документа, но мы как министерство дали много замечаний, и уже не один раз. Соответственно, сейчас стратегия дорабатывается", - пояснил он."Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - добавил замминистра.Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов."У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/minpromtorg-848989252.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84238/87/842388748_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_57233ebd2a98f9306e79d820cb74aff8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, россия, судостроение
Минпромторг, РОССИЯ, судостроение
Раскрыт срок утверждения стратегии развития судостроительной отрасли России
Евтухов: стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стратегию развития судостроительной отрасли РФ планируется утвердить к осени текущего года, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Данное поручение председателя правительства России, чтобы стратегия развития судостроительной отрасли была готова к осени (2024 года - ред.) Конечно, это поручение нами будет выполнено", - сказал он в кулуарах форума.
По словам Евтухова, сейчас идет обсуждение стратегии. "Уже есть драфт этого ключевого для отрасли судостроения документа, но мы как министерство дали много замечаний, и уже не один раз. Соответственно, сейчас стратегия дорабатывается", - пояснил он.
"Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - добавил замминистра.
Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов.
"У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ