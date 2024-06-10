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Всем выйти из тени: Россия сформировала тайный блок и всерьез напугала США

Всем выйти из тени: Россия сформировала тайный блок и всерьез напугала США - 10.06.2024, ПРАЙМ

Всем выйти из тени: Россия сформировала тайный блок и всерьез напугала США

Запад хотел "усмирить" своих соперников мощью доллара, но вышло наоборот. Теперь уже и в Вашингтоне поняли: Москва продолжает успешно обходить ограничения,... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T03:30+0300

2024-06-10T03:30+0300

2024-06-10T03:30+0300

сша

китай

россия

венесуэла

иран

кндр

экономика в период санкций

санкции против рф

санкционное давление

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Запад хотел "усмирить" своих соперников мощью доллара, но вышло наоборот. Теперь уже и в Вашингтоне поняли: Москва продолжает успешно обходить ограничения, сформировав вокруг себя коалицию подсанкционных стран. Эти государства активно ведут торговлю в обход западных мер, защищая друг друга от произвола Америки. Почему Запад всерьез опасается усиления теневого блока – в материале "Прайм".Торгуют всемС финансовыми и торговыми ограничениями Запада столкнулась не только Россия. И если в случае с Москвой санкционное давление стало беспрецедентным, то с излюбленными приемами США в разной степени знакомы Иран, Венесуэла, Китай, Северная Корея. Однако, как отмечает Wall Street Journal, цель, поставленная западом – "подчинить эти государства, используя силу доллара", не оправдалась. Вместо этого, страны последовательно наращивали свою экономическую мощь, становясь все менее уязвимыми к давлению.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБлок стран, попавших под американские санкции, теперь обладает экономикой такого масштаба, которая защищает их от финансовой войны, развязанной против них Вашингтоном. Они торгуют всем – от нефти и золота до беспилотников и ракет, пишет издание. При этом торговые потребности этих стран совпадают.Так, Китай – крупнейший в мире нефтепотребитель с закупками более 11 миллионов баррелей в сутки - получает нефть от России, Ирана и Венесуэлы по сниженным ценам. А полученные деньги страны используют для покупки подпадающих под санкции товаров у того же Китая.Доходы от продажи нефти поддерживают экономику Ирана и России и подрывают западные усилия, приводит газета мнение экспертов Атлантического совета, аналитического центра в Вашингтоне. А использование китайской валюты и платежных систем ограничивает доступ западных властей к финансовым данным и ослабляет их способность вводить вторичные санкции, констатируют аналитики.В пример приводят экспортные данные китайской государственной оборонной компании Poly Technologies (находится под санкциями США). В них, как пишет WSJ, указано, что в период с сентября по декабрь 2023 года Poly Technologies совершила несколько десятков поставок в адрес российского авиационного завода, который попал в американский санкционный список в мае прошлого года. Иран, в свою очередь, поставляет Венесуэле оружие и другие товары, находящиеся под санкциями. В обмен Венесуэла предоставляет Ирану золото с обширных месторождений Ориноко.Вне зоны контроляПресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя материал WSJ, заявил, что экономические и торговые отношения Пекина базируются на равенстве и взаимной выгоде. "Торговые операции реализуются в соответствии с международным правом, являются законными и легитимными, поэтому их следует уважать и защищать",— подчеркнул он.Развитие торговли между Россией, Китаем, Ираном и КНДР в США называют теневой лишь потому, что она проходит вне зоны контроля американских регуляторов. Для нашей же страны большинство операций в этом "четырехугольнике" - стандартные.Например, Россия, Китай и Венесуэла - члены Всемирной торговой организации, они соответствуют международным стандартам ведения и отслеживания внешнеторговой деятельности. Другой вопрос, что с 2022 года доступ к данным по внешней торговле России ограничен, но это не делает ее "теневой", замечает Арина Тинькова, эксперт экономического факультета РУДН."Существует мнение о том, что торговые операции между странами, находящимися под санкциями, могут считаться "теневыми" с точки зрения международного права, если они нарушают действующие санкционные режимы. Это крайне неверно, потому что сами "санкции" неправомерны. Односторонние ограничительные меры не представляют собой международно-правовой институт, а являются механизмом внешней политики конкретного государства", - подчеркивает юрист-международник Вадим Петров.Новый триггерКак сообщил на днях заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в Белом доме вынашивают новый план: всеобъемлющее эмбарго российский экспорт. Идея, по его словам, "не блестящая", но логичная, поскольку Москва "трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины". Западу необходимо активизировать усилия по предотвращению обхода санкций. А американским компаниям — следить за тем, чтобы их продукция "не оказывала невольного содействия" Кремлю.Выглядит затея сомнительной. Москва во многом переориентировалась на Азию и ищет все новые рынки сбыта, а вот США рискуют лишиться критического для себя импорта – обогащенного урана, палладия, и минеральных удобрений из России. Более того, возможные новые американские ограничения будут стимулировать развитие торговых отношений внутри "подсанкционного блока"."Развитие торговли происходит во многих сферах, однако для Вашингтоном наибольшим "триггером" выступает ее рост в области высоких технологий. Это связано с тем, что за счет совместных усилий Россия и восточные партнеры смогут сократить технологический разрыв с западными странами и, как следствие укрепить свой суверенитет", - указывает политолог Кирилл Казаков.Кроме того, Россия продолжит укреплять связи с другими незападными экономиками и расширять свое влияние на альтернативных или развивающихся рынках Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

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сша

китай

венесуэла

иран

кндр

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

сша, китай, россия, венесуэла, иран, кндр, экономика в период санкций, санкции против рф, санкционное давление