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С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф

С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф - 10.06.2024, ПРАЙМ

С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф

Судебные приставы намерены взыскать штраф в две тысячи рублей с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева, которого в... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T06:07+0300

2024-06-10T06:07+0300

2024-06-10T06:59+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Судебные приставы намерены взыскать штраф в две тысячи рублей с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", сообщает РИА Новости.Отмечается, что преступник может быть оштрафован за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.Согласно информации издания, четвертого июня Межрайонным отделом судебных приставов было заведено исполнительное производство. Кроме того, как говорят данные Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью в пять тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января текущего года в Тверской области.Более того, в ведомстве уточнили, что на имя Мирзоева выписаны еще два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД равна двум тысячам рублей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву. Они задержаны до 22 мая по решению Басманного суда.

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Подозреваемый по делу о теракте в "Крокусе" в суде Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе" 2024-06-10T06:07+0300 true PT0M18S

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россия, крокус сити холл, теракт