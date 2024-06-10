https://1prime.ru/20240610/terakt-v-krokuse-849016927.html
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф - 10.06.2024, ПРАЙМ
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф
Судебные приставы намерены взыскать штраф в две тысячи рублей с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева, которого в... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T06:07+0300
2024-06-10T06:07+0300
2024-06-10T06:59+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Судебные приставы намерены взыскать штраф в две тысячи рублей с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", сообщает РИА Новости.Отмечается, что преступник может быть оштрафован за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.Согласно информации издания, четвертого июня Межрайонным отделом судебных приставов было заведено исполнительное производство. Кроме того, как говорят данные Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью в пять тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января текущего года в Тверской области.Более того, в ведомстве уточнили, что на имя Мирзоева выписаны еще два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД равна двум тысячам рублей.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву. Они задержаны до 22 мая по решению Басманного суда.
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Подозреваемый по делу о теракте в "Крокусе" в суде
Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе"
2024-06-10T06:07+0300
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россия, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
С фигуранта дела о теракте в "Крокусе" намерены взыскать штраф
Лидера террористов из "Крокуса" ждет штраф за нарушения ПДД в день задержания
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Судебные приставы намерены взыскать штраф в две тысячи рублей с фигуранта дела по теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджона Мирзоева, которого в соцсетях назвали "главарем банды", сообщает РИА Новости.
Отмечается, что преступник может быть оштрафован за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания.
Согласно информации издания, четвертого июня Межрайонным отделом судебных приставов было заведено исполнительное производство. Кроме того, как говорят данные Федеральной службы судебных приставов, Исломов тоже в списке лиц с задолженностью в пять тысяч рублей за нарушение правил движения за рулем Renault Symbol 23 января текущего года в Тверской области.
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Более того, в ведомстве уточнили, что на имя Мирзоева выписаны еще два штрафа за административные нарушения, которые были совершены 23 марта 2024 года в Брянской области. Сумма штрафов от ГИБДД равна двум тысячам рублей.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву. Они задержаны до 22 мая по решению Басманного суда.