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Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов - 10.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов - 10.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T20:33+0300
2024-06-10T20:33+0300
экономика
россия
белоруссия
торговля
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СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", — заявил Оверчук. Он отметил, что страны являются важнейшими торговыми партнёрами, а товарооборот сбалансирован. Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые четыре месяца 2024 года вырос на миллиард долларов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."На фоне рекордных показателей двусторонней торговли и в 2022, и в 2023 годах мы продолжаем прирастать и в текущем году. За четыре месяца товарооборот дополнительно вырос на один миллиард долларов - здесь используем долларовый эквивалент — или почти на семь процентов", — сказал посол. Он также отметил, что в последние годы торговля между странами имеет сбалансированное сальдо, которое фактически равно нулю. Это уникальное явление, которое никогда раньше не наблюдалось в истории.
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россия, белоруссия, торговля
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, торговля
20:33 10.06.2024
 
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

Оверчук: Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", — заявил Оверчук.
Он отметил, что страны являются важнейшими торговыми партнёрами, а товарооборот сбалансирован. Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые четыре месяца 2024 года вырос на миллиард долларов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"На фоне рекордных показателей двусторонней торговли и в 2022, и в 2023 годах мы продолжаем прирастать и в текущем году. За четыре месяца товарооборот дополнительно вырос на один миллиард долларов - здесь используем долларовый эквивалент — или почти на семь процентов", — сказал посол.
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Он также отметил, что в последние годы торговля между странами имеет сбалансированное сальдо, которое фактически равно нулю. Это уникальное явление, которое никогда раньше не наблюдалось в истории.
 
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