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Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов - 10.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов

Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T20:33+0300

2024-06-10T20:33+0300

2024-06-10T20:33+0300

экономика

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белоруссия

торговля

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СМОЛЕНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "По сравнению к 2023 году показатели совместного товарооборота выросли уже на 7,1%. И достигли 3,5 триллиона российских рублей. К 2030 году мы намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом уже проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия наших предприятий", — заявил Оверчук. Он отметил, что страны являются важнейшими торговыми партнёрами, а товарооборот сбалансирован. Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые четыре месяца 2024 года вырос на миллиард долларов, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."На фоне рекордных показателей двусторонней торговли и в 2022, и в 2023 годах мы продолжаем прирастать и в текущем году. За четыре месяца товарооборот дополнительно вырос на один миллиард долларов - здесь используем долларовый эквивалент — или почти на семь процентов", — сказал посол. Он также отметил, что в последние годы торговля между странами имеет сбалансированное сальдо, которое фактически равно нулю. Это уникальное явление, которое никогда раньше не наблюдалось в истории.

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россия, белоруссия, торговля