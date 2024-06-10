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Трамп рассказал, что он сделает первым делом после победы на выборах - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Трамп рассказал, что он сделает первым делом после победы на выборах
Трамп рассказал, что он сделает первым делом после победы на выборах - 10.06.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал, что он сделает первым делом после победы на выборах
Первым делом будут отменены налоги с чаевых, основного источника дохода работников индустрии развлечений в электорально значимом штате Невада, заявил бывший... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T06:16+0300
2024-06-10T06:16+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 10 июн – ПРАЙМ. Первым делом будут отменены налоги с чаевых, основного источника дохода работников индустрии развлечений в электорально значимом штате Невада, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о том, что он сделает в первую очередь после возвращения на пост президента.Ранее Трамп провел свой перый митинг после присуждения ему обвинения в уголовном деле о фальсификации финансовой отчетности."Я впервые об этом говорю. Работники гостиниц и другие люди, получающие чаевые, будут очень счастливы, потому что, когда я вернусь в офис, мы не будем взимать налоги с чаевых", - заявил кандидат в американские президенты. Он добавил, что сделает это "прямо сразу – первым делом в офисе".Невада является так называемым "колеблющимся" штатом, и поэтому в нем разворачивается основная борьба между претендентами на пост президента США.
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
06:16 10.06.2024
 
Трамп рассказал, что он сделает первым делом после победы на выборах

Трамп пообещал первым делом после победы на выборах отменить налоги с чаевых

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 10 июн – ПРАЙМ. Первым делом будут отменены налоги с чаевых, основного источника дохода работников индустрии развлечений в электорально значимом штате Невада, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о том, что он сделает в первую очередь после возвращения на пост президента.
Ранее Трамп провел свой перый митинг после присуждения ему обвинения в уголовном деле о фальсификации финансовой отчетности.
"Я впервые об этом говорю. Работники гостиниц и другие люди, получающие чаевые, будут очень счастливы, потому что, когда я вернусь в офис, мы не будем взимать налоги с чаевых", - заявил кандидат в американские президенты.
Он добавил, что сделает это "прямо сразу – первым делом в офисе".
Невада является так называемым "колеблющимся" штатом, и поэтому в нем разворачивается основная борьба между претендентами на пост президента США.
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