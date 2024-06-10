https://1prime.ru/20240610/tsb-849016673.html

В ЦБ рассказали о требованиях для российских банков в СПФС

В ЦБ рассказали о требованиях для российских банков в СПФС - 10.06.2024, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали о требованиях для российских банков в СПФС

Банки РФ теперь должны соблюдать новые требования по защите информации в российском аналоге SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС),... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T05:42+0300

2024-06-10T05:42+0300

2024-06-10T05:42+0300

россия

банк россии

спфс

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Банки РФ теперь должны соблюдать новые требования по защите информации в российском аналоге SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), соответствующие условия вступили в силу 10 июня. "С июня 2024 года будет применяться новая версия утвержденных Банком России Условий по защите информации. Основное изменение – внесение в них требования для пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "Теперь банки при направлении финансовых сообщений в СПФС должны применять средства защиты информации, которые обеспечивают двустороннюю аутентификацию и шифрование информации на уровне звена данных или сетевом уровне эталонной модели взаимосвязи открытых систем, предусмотренной национальным стандартом Российской Федерации. При этом в отношении этих средств защиты информации должна быть проведена оценка их соответствия требованиям федерального органа исполнительной власти", - рассказали в регуляторе. Там подчеркивают, что это изменение повысит защищенность каналов связи между Банком России и пользователями СПФС. Для пользователей СПФС, не являющихся банками, требование вступит в силу с 1 января 2025 года.

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россия, банк россии, спфс