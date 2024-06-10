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Цена меди опустилась до минимума более чем за пять недель

Цена меди опустилась до минимума более чем за пять недель - 10.06.2024, ПРАЙМ

Цена меди опустилась до минимума более чем за пять недель

Цены на большинство цветных металлов снижались в понедельник, а цена меди на LME достигла минимума более чем за пять недель. Этому способствовало укрепление... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:35+0300

2024-06-10T11:35+0300

2024-06-10T11:35+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Цены на большинство цветных металлов снижались в понедельник, а цена меди на LME достигла минимума более чем за пять недель. Этому способствовало укрепление доллара, а также ограниченный спрос на физическом рынке.По состоянию на 04.17 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,2%, до 9747 долларов за тонну. Алюминий упал в цене на 1%, до 2552,50 доллара, цинк – на 0,9%, до 2741 доллара, а свинец – на 0,4%, до 2190,50 доллара.Олово на LME торговалось с понижением на 0,1%, по 31 410 долларов за тонну, а никель – почти без изменений, по 18 035 долларов.Индекс доллара вырос в понедельник, что сделало металлы менее доступными для держателей иных валют. Представленные в пятницу данные США указывали на более сильный рост занятости в мае, чем ожидалось.Это заставило трейдеров вновь пересмотреть ожидания относительно сроков и масштабов снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США.Ранее в ходе сессии цены на медь упали на 0,2%, до 9741 доллара за тонну, минимума со 2 мая. Трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели примерно на 12% после достижения рекордного максимума 11 104,50 доллара 20 мая.Чистая спекулятивная позиция по меди на COMEX во вторник снизилась до минимума с 16 апреля.В то же время премия за медь в порту Яншань оставалась на негативной территории, отражая слабость спроса со стороны крупнейшего потребителя меди в условиях высоких и волатильных цен.Запасы меди на биржевых складах SHFE продолжают расти, и в пятницу они достигли 336 964 тонн, максимума с марта 2020 года.Объем торгов в понедельник был небольшим из-за государственного праздника в Китае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы