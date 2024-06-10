https://1prime.ru/20240610/turpotok-849018440.html

Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом

Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом - 10.06.2024, ПРАЙМ

Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом

Туристический поток из России в Турцию этим летом имеет все шансы вырасти на 30% в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T08:27+0300

2024-06-10T08:27+0300

2024-06-10T08:27+0300

россия

турция

турпоток

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию этим летом имеет все шансы вырасти на 30% в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости на ПМЭФ гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. "Турпоток из России в Турцию вырастет этим летом по сравнению с прошлым летом на 30% по рынку, а конкретно в нашей компании - на 50%", - сказал Рубцов. Он отметил, что это среди прочего произойдет за счет снижения цен на проживание в отелях. "После повышения цен в прошлом году все участники турецкого туристического рынка вынесли правильные уроки, скорректировали и снизили до 30% цены на отели. И на сегодняшний день все договоренности исполняются в бизнесе. И это хорошо влияет на пассажиропоток. Турция растет кратно, есть устойчивый спрос. И здесь очень важно все эти договоренности соблюдать до конца сезона. Если все будет так же происходить, то Турция имеет все шансы на победу в этом сезоне", - пояснил гендиректор туроператора. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240609/stomatologiya--848861844.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, турпоток