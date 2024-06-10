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Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом
Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом - 10.06.2024, ПРАЙМ
Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом
Туристический поток из России в Турцию этим летом имеет все шансы вырасти на 30% в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T08:27+0300
2024-06-10T08:27+0300
россия
турция
турпоток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию этим летом имеет все шансы вырасти на 30% в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости на ПМЭФ гендиректор туроператора Fun&amp;Sun Владимир Рубцов. "Турпоток из России в Турцию вырастет этим летом по сравнению с прошлым летом на 30% по рынку, а конкретно в нашей компании - на 50%", - сказал Рубцов. Он отметил, что это среди прочего произойдет за счет снижения цен на проживание в отелях. "После повышения цен в прошлом году все участники турецкого туристического рынка вынесли правильные уроки, скорректировали и снизили до 30% цены на отели. И на сегодняшний день все договоренности исполняются в бизнесе. И это хорошо влияет на пассажиропоток. Турция растет кратно, есть устойчивый спрос. И здесь очень важно все эти договоренности соблюдать до конца сезона. Если все будет так же происходить, то Турция имеет все шансы на победу в этом сезоне", - пояснил гендиректор туроператора. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, турция, турпоток
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, турпоток
08:27 10.06.2024
 
Туроператор спрогнозировал динамику турпотока из России в Турцию летом

Fun&Sun: турпоток из России в Турцию летом может вырасти почти на треть

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию этим летом имеет все шансы вырасти на 30% в среднем по рынку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости на ПМЭФ гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
"Турпоток из России в Турцию вырастет этим летом по сравнению с прошлым летом на 30% по рынку, а конкретно в нашей компании - на 50%", - сказал Рубцов.
Он отметил, что это среди прочего произойдет за счет снижения цен на проживание в отелях. "После повышения цен в прошлом году все участники турецкого туристического рынка вынесли правильные уроки, скорректировали и снизили до 30% цены на отели. И на сегодняшний день все договоренности исполняются в бизнесе. И это хорошо влияет на пассажиропоток. Турция растет кратно, есть устойчивый спрос. И здесь очень важно все эти договоренности соблюдать до конца сезона. Если все будет так же происходить, то Турция имеет все шансы на победу в этом сезоне", - пояснил гендиректор туроператора.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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