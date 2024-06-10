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"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T08:03+0300

2024-06-10T08:03+0300

2024-06-10T08:03+0300

россия

фосагро

удобрения

латинская америка

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.В этой связи он отметил, что в текущем году планируется перевезти в Бразилию порядка двух миллионов тонн, а в совокупности поставки в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн."Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них два миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - заявил он."Фосагро" является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

латинская америка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фосагро, удобрения, латинская америка