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"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - 10.06.2024, ПРАЙМ
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"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T08:03+0300
2024-06-10T08:03+0300
россия
фосагро
удобрения
латинская америка
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.В этой связи он отметил, что в текущем году планируется перевезти в Бразилию порядка двух миллионов тонн, а в совокупности поставки в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн."Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них два миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - заявил он."Фосагро" является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
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россия, фосагро, удобрения, латинская америка
РОССИЯ, Фосагро, удобрения, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
08:03 10.06.2024
 
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

Поставки удобрений "Фосагро" в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.
В этой связи он отметил, что в текущем году планируется перевезти в Бразилию порядка двух миллионов тонн, а в совокупности поставки в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн.
"Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них два миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - заявил он.
"Фосагро" является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
 
РОССИЯФосагроудобренияЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
 
 
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