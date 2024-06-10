https://1prime.ru/20240610/udobreniya-849018202.html
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T08:03+0300
2024-06-10T08:03+0300
2024-06-10T08:03+0300
россия
фосагро
удобрения
латинская америка
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_2c39559b15911ebdad1fb51991ad2714.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.В этой связи он отметил, что в текущем году планируется перевезти в Бразилию порядка двух миллионов тонн, а в совокупности поставки в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн."Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них два миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - заявил он."Фосагро" является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/52/841505275_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_07681e9ca45c0bde2042e04f76cab9be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фосагро, удобрения, латинская америка
РОССИЯ, Фосагро, удобрения, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
Поставки удобрений "Фосагро" в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" постепенно увеличивает поставки в Латинскую Америку, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.
В этой связи он отметил, что в текущем году планируется перевезти в Бразилию порядка двух миллионов тонн, а в совокупности поставки в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн.
"Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них два миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - заявил он.
"Фосагро" является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.