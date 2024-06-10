https://1prime.ru/20240610/ukraina-849017310.html

В Швейцарии признали бессмысленность саммита по Украине

В Швейцарии признали бессмысленность саммита по Украине - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии признали бессмысленность саммита по Украине

Мирный саммит по Украине в Бюргенштоке не даст никакого эффекта, сообщает швейцарский новостной портал Watson. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T06:52+0300

2024-06-10T06:52+0300

2024-06-10T06:52+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мирный саммит по Украине в Бюргенштоке не даст никакого эффекта, сообщает швейцарский новостной портал Watson."Уже сейчас создается впечатление, что 15 и 16 июня крупной сенсации не произойдет. Это противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе этого года", - сообщается в материале портала.Кроме того, отмечается, что украинский лидер сталкивается с большими трудностями на поле боя, из-за чего он так стремится добиться результатов хотя бы на внешнеполитическом уровне.Издание пишет, что есть вероятность того, что "после продолжительных схваток гора родит мышь"."И пока что все указывает именно на такой исход мероприятия", - резюмирует портал. Ранее журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.

https://1prime.ru/20240609/ukraina-849014253.html

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