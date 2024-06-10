https://1prime.ru/20240610/ukraina-849022238.html
"Нужны ресурсы". Американский сенатор раскрыл цель США на Украине
"Нужны ресурсы". Американский сенатор раскрыл цель США на Украине - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Нужны ресурсы". Американский сенатор раскрыл цель США на Украине
Вашингтон не может допустить поражения Украины, так как в таком случае он лишится доступа к украинским природным ресурсам, заявил в беседе с телеканалом CBS... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:24+0300
2024-06-10T10:24+0300
2024-06-10T11:11+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не может допустить поражения Украины, так как в таком случае он лишится доступа к украинским природным ресурсам, заявил в беседе с телеканалом CBS американский сенатор Линдси Грэм*."Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и 10-12 триллионов долларов важнейших активов в виде полезных ископаемых могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину и Китаю", — заметил политик.Он также подчеркнул, что Украина превратилась в беднейшую страну, однако в случае поражения ресурсами завладеют Москва и Пекин.Грэм* также поддержал отправку американских военных инструкторов на Украину, конфискацию российских активов на Западе в пользу Киева и включение России в список стран-спонсоров терроризма.Россия назвала безрассудными заявления Запада о нанесении ударов по российской территории, указав, что они провоцируют военную конфронтацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны, заявил, что Москва принимает соответствующие контрмеры и готовится к возможному ответу на удары по российской территории.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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сша, украина
"Нужны ресурсы". Американский сенатор раскрыл цель США на Украине
Сенатор Грэм*: США не могут допустить проигрыш Украины, Западу нужны ее ресурсы
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не может допустить поражения Украины, так как в таком случае он лишится доступа к украинским природным ресурсам, заявил в беседе с телеканалом CBS американский сенатор Линдси Грэм*.
"Если мы поможем Украине сейчас, она сможет стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали, и 10-12 триллионов долларов важнейших активов в виде полезных ископаемых могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину и Китаю", — заметил политик.
Он также подчеркнул, что Украина превратилась в беднейшую страну, однако в случае поражения ресурсами завладеют Москва и Пекин.
Грэм* также поддержал отправку американских военных инструкторов на Украину, конфискацию российских активов на Западе в пользу Киева и включение России в список стран-спонсоров терроризма.
Россия назвала безрассудными заявления Запада о нанесении ударов по российской территории, указав, что они провоцируют военную конфронтацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента страны, заявил, что Москва принимает соответствующие контрмеры и готовится к возможному ответу на удары по российской территории.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
СМИ: конфликт на Украине преподнес США неприятный урок