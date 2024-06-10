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На Украине продали завод, конфискованный у российского бизнесмена

На Украине продали завод, конфискованный у российского бизнесмена - 10.06.2024, ПРАЙМ

На Украине продали завод, конфискованный у российского бизнесмена

На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T15:26+0300

2024-06-10T15:26+0300

2024-06-10T15:26+0300

экономика

украина

конфискация

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль. 9 февраля Минюст Украины сообщал, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет Саввиди. 7 мая ГБР Украины сообщило о выставлении на продажу активов предприятий Саввиди. "ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак". Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов)… Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", — написал Коваль в своем Telegram-канале. Он добавил, что у покупателя есть 20 дней на оплату, однако инвестор уже заплатил гарантийный взнос 500 тысяч долларов. Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов, сейчас он — президент греческого футбольного клуба ПАОК и оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу «Ростов-Дон», международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

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украина, конфискация