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На Украине призвали граждан работать до глубокой старости

На Украине призвали граждан работать до глубокой старости - 10.06.2024, ПРАЙМ

На Украине призвали граждан работать до глубокой старости

Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T18:47+0300

2024-06-10T18:47+0300

2024-06-10T18:48+0300

экономика

украина

пенсии

выход на пенсию

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. "Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию", — приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Она заявила, что поздний выход на пенсию существенно увеличит собственную пенсию. А во-вторых, это увеличит объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии.Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.

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украина, пенсии, выход на пенсию