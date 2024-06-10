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На Украине призвали граждан работать до глубокой старости
На Украине призвали граждан работать до глубокой старости - 10.06.2024, ПРАЙМ
На Украине призвали граждан работать до глубокой старости
Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T18:47+0300
2024-06-10T18:47+0300
2024-06-10T18:48+0300
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже. "Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию", — приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале. Она заявила, что поздний выход на пенсию существенно увеличит собственную пенсию. А во-вторых, это увеличит объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии.Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.
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украина, пенсии, выход на пенсию
Экономика, УКРАИНА, Пенсии, выход на пенсию
На Украине призвали граждан работать до глубокой старости
Замминистра Украины Марчак призвала граждан работать до глубокой старости
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже.
"Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию", — приводит слова Марчак украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Она заявила, что поздний выход на пенсию существенно увеличит собственную пенсию. А во-вторых, это увеличит объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому пенсионный фонд Украины сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии.
Как отметили журналисты "Страны", Марчак также советовала гражданам Украины самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.
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