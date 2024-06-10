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Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 10.06.2024, ПРАЙМ
Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
Военные вертолёты, в том числе ударные Ми-28НЭ и Ка-52Э, составляют 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:33+0300
2024-06-10T09:37+0300
вооружения
рособоронэкспорт
вертолеты
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Военные вертолёты, в том числе ударные Ми-28НЭ и Ка-52Э, составляют 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Helirussia-2024 гендиректор компании Александр Михеев. "Военные вертолеты занимают примерно 10 процентов от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Он включает в себя контракты на поставку боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, транспортно-боевых типа Ми-35, военно-транспортных вертолетов типа Ми-17/Ми-171 и других", - сказал он. По его словам, сегодня инозаказчики проявляют большой интерес к вертолетам, которые показали высокие результаты работы в ходе специальной военной операции, в первую очередь речь идёт о Ка-52Э и Ми-171Ш. Ранее Михеев сообщал журналистам, что сегодня портфель заказов "Рособронэкспорта" включает контракты на поставку более 170 различных вертолётов в свыше 20 стран.
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рособоронэкспорт, вертолеты
Вооружения, Рособоронэкспорт, вертолеты
09:33 10.06.2024 (обновлено: 09:37 10.06.2024)
 
Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

Гендиректор "Рособоронэкспорта": военные вертолеты составляют 10% портфеля заказов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Военные вертолёты, в том числе ударные Ми-28НЭ и Ка-52Э, составляют 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Helirussia-2024 гендиректор компании Александр Михеев.
"Военные вертолеты занимают примерно 10 процентов от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Он включает в себя контракты на поставку боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, транспортно-боевых типа Ми-35, военно-транспортных вертолетов типа Ми-17/Ми-171 и других", - сказал он.
По его словам, сегодня инозаказчики проявляют большой интерес к вертолетам, которые показали высокие результаты работы в ходе специальной военной операции, в первую очередь речь идёт о Ка-52Э и Ми-171Ш.
Ранее Михеев сообщал журналистам, что сегодня портфель заказов "Рособронэкспорта" включает контракты на поставку более 170 различных вертолётов в свыше 20 стран.
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