https://1prime.ru/20240610/vertolet-849020780.html

Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" - 10.06.2024, ПРАЙМ

Названа доля военных вертолетов в портфеле заказов "Рособоронэкспорта"

Военные вертолёты, в том числе ударные Ми-28НЭ и Ка-52Э, составляют 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:33+0300

2024-06-10T09:33+0300

2024-06-10T09:37+0300

вооружения

рособоронэкспорт

вертолеты

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Военные вертолёты, в том числе ударные Ми-28НЭ и Ка-52Э, составляют 10% портфеля заказов "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Helirussia-2024 гендиректор компании Александр Михеев. "Военные вертолеты занимают примерно 10 процентов от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта". Он включает в себя контракты на поставку боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э, транспортно-боевых типа Ми-35, военно-транспортных вертолетов типа Ми-17/Ми-171 и других", - сказал он. По его словам, сегодня инозаказчики проявляют большой интерес к вертолетам, которые показали высокие результаты работы в ходе специальной военной операции, в первую очередь речь идёт о Ка-52Э и Ми-171Ш. Ранее Михеев сообщал журналистам, что сегодня портфель заказов "Рособронэкспорта" включает контракты на поставку более 170 различных вертолётов в свыше 20 стран.

https://1prime.ru/20240524/vs-rossii-848462681.html

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рособоронэкспорт, вертолеты