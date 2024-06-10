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"Рособоронэкспорт" анонсировал первый показ боевого вертолета Ка-52

"Рособоронэкспорт" анонсировал первый показ боевого вертолета Ка-52 - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" анонсировал первый показ боевого вертолета Ка-52

Российский ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" впервые покажут на египетском авиасалоне Egypt Airshow-2024, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:34+0300

2024-06-10T09:34+0300

2024-06-10T09:37+0300

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рособоронэкспорт

вертолеты

египет

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" впервые покажут на египетском авиасалоне Egypt Airshow-2024, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки Helirussia-2024 гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. "Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 на самом деле показал высочайшие боевые и летные характеристики в ходе специальной военной операции. Сегодня он по праву признан лучшим вертолетом своего класса в мире. Наши партнеры проявляют к нему высокий интерес, и "Рособоронэкспорт" активно продвигает Ка-52Э на мировом рынке. Например, в текущем году его можно будет увидеть как на форуме "Армия", так и на международном авиационно-космическом салоне Egypt Airshow в Эль-Аламейне", - сказал он. Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин назвал Ка-52 основной "рабочей лошадкой" ударной силы российской армейской авиации. Михеев сообщал в конце декабря 2015 года, будучи тогда гендиректором холдинга "Вертолеты России", в новогоднем обращении в корпоративном журнале компании, что Россия поставит Египту 46 вертолетов Ка-52К "Аллигатор".

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рособоронэкспорт, вертолеты, египет